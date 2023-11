Rifiuti e scuole, il Comune a caccia di volontari

Il Comune di Urbisaglia lancia due avvisi per coinvolgere persone tra i 55 e i 75 anni: "Ci piace un sacco!" e "Nonni vigili". Entrambi consistono in attività di volontariato, non legate a una presenza fissa e obbligatoria, ma unicamente comunicata nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità. Questo, nel primo caso, in giorni e orari coincidenti con l’apertura del Comune, mentre per "Nonni vigili" con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole.

"Ci piace un sacco!" serve per la distribuzione dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata; destinatarie del progetto, tutte le persone tra i 55 e i 75 anni che siano idonee dal punto di vista psico-fisico e intendano sentirsi parte attiva nella società prestando attività di utilità sociale nei locali comunali del centro anziani CentrAnchio. Inoltre il Comune è alla ricerca del "nonno vigile"; sarà il comando di Polizia locale ad assegnare a ciascun partecipante una scuola. Tra i requisiti, per entrambi i progetti, essere residente a Urbisaglia o nei Comuni limitrofi. Le domande di ammissione, su apposito modulo, devono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre all’ufficio protocollo (corso Giannelli) a mano o per mail a protocollo@comune.urbisaglia.mc.it nel caso di "Ci piace un sacco!" e a assistentesociale@urbsaglia.mc.it per "Nonni vigili".

L’amministrazione provvederà a stipulare una copertura assicurativa; potranno essere riconosciuti rimborsi spese per una somma massima di 180 euro mensili ognuno, da versare mediante ticket restaurant o con versamento diretto su conto corrente bancario o postale.

Lucia Gentili