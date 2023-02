Rifiuti e tariffa puntuale, parte il countdown

di Asterio Tubaldi

Comincia a sbriciolarsi il totem dell’utilità del microchip per la raccolta differenziata dei rifiuti, così almeno era stato presentato quando il Comune di Recanati lo adottò nel lontano 2012. Allora, a tenere a battesimo l’introduzione, su tutto il territorio comunale, della banda magnetica sui sacchetti blu e gialli dei rifiuti, era stato l’assessore all’ambiente Armando Taddei anche se comportava una spesa per il Comune di circa 117.000 euro all’anno per il semplice fatto – diceva – che "l’applicazione del microchip ai sacchetti blu e gialli è propedeutica alla fase di contabilizzazione dei rifiuti utile per il passaggio dalla vecchia tassa generalizzata alla tariffa puntuale, cioè il cittadino paga in base ai rifiuti prodotti" che sarebbe partita dal primo gennaio del 2013. Ora Taddei, di fronte al fallimento del progetto, visto che dopo 10 anni non c’è traccia dell’applicazione della tariffa puntuale, ha direttamente investito del problema l’attuale assessore Michele Moretti con delega all’ambiente, dicendogli in maniera papale, papale, "che lui deve compiere un atto di coraggio buttando il cuore oltre la siepe. Deve dire al Cosmari che le cose sono due: o si avvia entro tempi certi e brevi la tariffa puntuale o il Comune di Recanati decida di eliminare la raccolta differenziata tramite il microchip ponendo così fine a questa spesa supplettiva che non viene affatto ricoperta dall’attuale percentuale di raccolta differenziata". Moretti ha recepito subito la sollecitazione e le ragioni del suo ex collega ricordando che nel 2020 sarebbe stata adottata per Recanati la tariffa puntuale in via sperimentale. "Causa Covid – afferma – non se ne è fatto più nulla. In occasioni degli ultimi incontri con gli ispettori ambientali ho insistito affinché si partisse con la tariffa puntuale. Gli uffici devono lavorare per l’adeguamento delle tariffe. Non è un lavoro semplice, però mi hanno promesso che entro l’estate possiamo essere in grado di iniziare. Il microchip è comunque utile per identificare i trasgressori". Il microchip finisce, quindi, sotto esame tanto che Moretti assicura che "se non venissero rispettati questi tempi si aprirà una riflessione che potrebbe anche investire un’analisi più compiuta circa i benefici e i costi del mantenimento del microchip". Detta meno in politichese, per l’assessore all’ambiente si potrebbe anche pensare di mettere in discussione dopo dieci anni questo metodo di raccolta differenziata tramite il codice identificato dei rifiuti. D’altra parte in provincia solo 8 comuni adottano il microchip e ad averci rinunciato in questi ultimi anni sono stati Civitanova e Camerino. A Macerata rimane confinato nell’area del centro storico.