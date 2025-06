Rifiuti edili abbandonati in contrada Asola: "Qualcuno intervenga"

Sacchetti pieni di rifiuti e secchi di vernice fanno ancora brutta mostra di sé, lungo la strada Asola-Castelletta. E i residenti reclamano almeno un intervento di pulizia.

Come segnalato, l’abbandono di rifiuti in quel tratto di strada, la più panoramica del territorio, con vista straordinaria sul mare, il Conero e gli Appennini, risale alla settimana scorsa. Lo sconosciuto incivile ha diligentemente scelto due punti: nel primo ha abbandonato 6-7 secchi di vernice, nel secondo, a poca distanza, sacchi pieni di tubi di rame, plastica, cartoni, filo spinato, e quant’altro di scarto. "È già da qualche giorno che il materiale fa da ornamento a questa frequentatissima strada – commenta sarcastico uno dei tanti cicloamatori che ama pedalare da quelle parti –, ma nessuno provvede ancora a rimuoverlo. In passato è andata anche peggio. Qualche tempo fa ignoti scaricarono a lato della strada un mezzo camion di sacchi pieni di residui di amianto, che restarono lì per un paio di settimane, anche perché per rimuoverli e smaltirli in sicurezza serviva personale esperto e attrezzato.

Frequenti, inoltre, sono state le denunce e le segnalazioni delle associazioni ambientalistiche e venatorie, per abbandoni simili lungo la valle del Chienti e altre zone della città. In contrada Asola ora i residenti si aspettano un intervento di pulizia, oltre a maggiori controlli per evitare che casi del genere si ripetano ancora.