Rifiuti: finalmente il piano d’ambito Pesaro alza il prezzo per smaltirli

di Franco Veroli

L’Assemblea dell’Ata ha approvato ieri pomeriggio, a larga maggioranza (contrari i comuni di Cingoli, Montefano, Morrovalle, Recanati e Toletino), il piano d’ambito dei rifiuti. Dopo diversi rinvii (l’ultimo lo scorso 3 agosto), dunque, adesso c’è lo strumento che definisce obiettivi e modalità attraverso i quali raggiungerli rispetto ad una problematica delicata e complessa. Come già era emerso in precedenza, il piano si sviluppa in tre fasi, una legata all’altra: la prima riguarda la necessità di portare i rifiuti fuori provincia per almeno un anno, da qui all’autunno 2024 (le tonnellate da trasferire sono circa 20mila per il 2023 e circa 45mila nel 2024). La seconda fase riguarda la realizzazione della variante con la quale sarà ampliata l’attuale discarica di Cingoli, per una capacità aggiuntiva di altre 250mila tonnellate. L’ampliamento dovrebbe essere pronto per la fine del prossimo anno, quando i rifiuti sarebbero di nuovo conferiti a Cingoli, senza doverli più portare fuori provincia. Il comune di Cingoli (anche per questo ha votato contro), vuole garanzie sul fatto che dopo questo intervento non ce ne saranno altri. E, per esserne certo, chiede che sia individuato il sito della nuova discarica entro quest’anno. E, infatti, nel piano è previsto che entro dicembre saranno ridotte al minimo, dalle 70 attuali, le macroaree in cui poi individuare il sito per la nuova discarica – terza fase – che, però, non sarà pronta prima del 2028. Questo percorso è tutt’altro che semplice e genera costi non indifferenti, a partire da quelli da sostenere per portare i rifiuti fuori provincia. Se con Fermo l’accordo è stato raggiunto (sia pure con determinate condizioni), non così per l’altro sito previsto, quello di Pesaro: il costo a tonnellata sarebbe troppo alto e, di fatto, insostenibile (circa 200 euro). Cingoli, obtorto collo, accetterà l’ampliamento, ma in cambio di un corposo indennizzo: 1,8 milioni l’anno che, moltiplicato per quattro, fa 7,2 milioni. E’ tutto questo, poi, che spiega l’aumento del 15% della Tari (11% nel 2024 e 4% nel 2025). Quando sarà pronta la nuova discarica ci sarà una discesa dei costi e, quindi, dovrebbe anche esserci una rimodulazione al ribasso della Tari. Ma è tutto da vedere. Anche perché in Regione sono al lavoro per il piano regionale dei rifiuti che dovrebbe vedere la luce entro la prossima estate e che - secondo qualcuno - potrebbe contenere anche la realizzazione - su base marchigiana - di un termovalorizzatore. Fatto che potrebbe ridefinire l’intera gestione dei rifiuti.