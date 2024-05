Rifiuti in fiamme all’Hotel House. Spunta la pista del piromane

PORTO RECANATI

di Giorgio Giannaccini

Sarebbe stato un extracomunitario, probabilmente di etnia pakistana, ad appiccare il fuoco (con un innesco di carta) e a generare così il rogo che, nel primo pomeriggio di domenica, ha interessato un grosso cumulo di sporcizia, accatastato appena fuori dall’Hotel House di Porto Recanati. Su questa pista indagano ora i carabinieri della caserma locale, dopo che l’altro giorno erano intervenuti per avviare i rilievi di rito.

Da quanto emerge, sono stati dei ragazzini ad aver notato l’uomo, riferendo poi tale circostanza ai militari dell’Arma. E secondo le testimonianze raccolte, il soggetto in questione avrebbe i lineamenti di un extracomunitario, forse pakistano. Inoltre, stando sempre al loro racconto, il presunto piromane avrebbe preparato un innesco di carta vicino all’immondizia, dandogli fuoco. Quindi, una delle ipotesi al momento più accreditate è che si tratti di un incendio doloso. Perciò sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che cercheranno di far luce sulla vicenda. E nel caso la pista investigativa venisse confermata, si cercherà di rintracciare l’autore del gesto che potrebbe rischiare l’incriminazione per il reato di incendio doloso.

Ma intanto emergono altri elementi su cui sono in corso le indagini. A quanto pare, ci sarebbe stato un inquilino che avrebbe di recente mandato alla neo amministratrice di condominio dei messaggi per nulla pacifici, dicendole che lei non è gradita. Non solo. Stando a quanto affermano dei condomini, questo sarebbe il terzo incendio successo nell’arco di appena due mesi. Tutti elementi, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno essere approfonditi per capire se ci sia, in effetti, un qualche nesso.

Il fuoco si era alzato domenica, intorno alle 14.30. A quell’ora un residente del maxi palazzone aveva allertato i vigili del fuoco, segnalando il rogo di quei rifiuti di vario tipo – fra cui plastica – accatastati nel cortile. I pompieri erano riusciti poi a spegnere l’incendio, che aveva destato parecchia preoccupazione tra i residenti, perché una fitta nube di fumo aveva invaso i corridoi e le scale dell’Hotel House.

Alla fine i danni erano stati arginati, ma i vigili del fuoco avevano dovuto lavorare fino a sera per mettere in sicurezza la zona.