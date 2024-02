Rifiuti, la differenziata non decolla

Il presidente del Cosmari Massimo Rogante insieme con il vicepresidente Giuseppe Giampaoli e al direttore generale Brigitte Pellei ha incontrato il sindaco di Recanati Antonio Bravi e quello di Montefano Angela Barbieri. "Questi incontri – ha sottolineato Rogante – servono a conoscerci con l’intento di condividere le linee guida della governance della nostra società e per analizzare la funzionalità dei nostri servizi". Nel confronto non sarà certo mancato, da parte del sindaco Bravi, il richiamo all’impegno da parte del Cosmari di avviare quanto prima l’applicazione della "tariffa puntuale" calcolata pesando per ogni utente del servizio l’effettivo conferimento dei rifiuti suddividendoli fra quelli riciclabili e la parte indifferenziata. Proprio per permettere questo diverso calcolo della Tari a Recanati dal settembre scorso gli operatori addetti alla raccolta dei sacchetti di rifiuti lungo le vie della città hanno al polso un moderno braccialetto elettronico per leggere i microchip. Dal dicembre 2022, invece, sono in azione anche gli ispettori ambientali, personale ausiliario addetti al corretto funzionamento delle attività di conferimento dei rifiuti urbani. A distanza di oltre un anno non si ha ancora, però, nessuna notizia sui risultati conseguiti dagli ispettori che pure hanno un costo per le casse del Comune così come ha un costo il microchip. Inoltre la percentuale di differenziata non si è di molto discostata da quella registrata oltre dieci anni fa prima, cioè, dell’introduzione della banda magnetica. L’unica cosa certa per ora è che nei giorni scorsi l’Amministrazione di Recanati ha assunto un impegno di spesa di 2 milioni e 760.815 mila euro (l’anno scorso era di 2 milioni e 742.677 euro) a favore del Cosmari per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche e gestione dell’isola ecologica di via Volponi e in convenzione quella di Montecassiano. La stessa cifra è iscritta al bilancio comunale come entrata derivante dalla tariffa pagata dai cittadini in quanto il costo di questo servizio deve essere coperto, a norma di legge, al 100% dagli utenti. Spesa, e quindi incasso, non sono definitivi perché bisognerà attendere il conto finale destinato sicuramente a crescere per la nota vicenda della mancata realizzazione della nuova discarica provinciale che costringe il Cosmari a trasportare i rifiuti indifferenziati fuori provincia con un aumento, che si ipotizza del 10-15%, del costo di smaltimento.