Rifiuti lasciati in strada: "Conosciamo i colpevoli"

Una piccola discarica a cielo aperto in via Caterina Franceschi Ferrucci, traversa di via Mameli a Macerata. È quanto segnala una residente, inviandoci una foto scattata nel primo pomeriggio di ieri. "Questa volta si sono superati – scrive la donna –: oltre ai soliti sacchi dell’indifferenziata e della plastica, c’era anche un lettino in legno per bambini. Poi vasi, cassette di plastica, carta, bacinelle, scatoloni. Qui ogni giorno la situazione è questa: sappiamo anche chi sono gli autori di questo scempio e li abbiamo segnalati al Comune. Ma finora – conclude sconsolata la donna – non è cambiato nulla".