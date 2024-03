"Rifiuti, l’aumento delle tariffe è frutto della mancata programmazione"

"Tutti hanno sottolineato le difficoltà nel giustificare agli occhi dei cittadini una tale inettitudine della politica a pianificare, con adeguato anticipo, le soluzioni che avrebbero evitato il lievitare dei livelli delle tariffe. Aumenti attribuibili non a fattori incontrollabili, ma a una mancanza di previsione e programmazione da parte delle autorità territoriali". È quanto sottolineato dall’avvocato Massimiliano Fraticelli, segretario provinciale di Azione, a conclusione del convegno sulla problematica dei rifiuti, svoltosi all’Asilo Ricci, organizzato dallo stesso partito. Un atto d’accusa pesante arrivato dopo un’analisi puntuale della situazione da parte di figure di spicco del panorama accademico e professionale, quali il professor Luca Del Bene, ordinario di economia aziendale all’Università Politecnica delle Marche, il dottor Tommaso Perfetti, dottore commercialista, il dottor Andrea Cappello, esperto in igiene ambientale.

Del Bene ha esplorato le norme sull’integrazione tra attività economiche e servizi pubblici. Perfetti ha messo a nudo le conseguenze dell’inazione politica, presentando un’analisi dettagliata sull’andamento finanziario del settore, dal 2016 al 2023, da cui è emerso un cambiamento significativo nei risultati di bilancio a partire dal biennio 2022-2023. Un cambiamento dovuto alla mancanza di una soluzione strategica per la discarica di Cingoli, che sta per raggiungere la capacità massima, senza che siano state identificate alternative. Una situazione che ha portato a un prevedibile raddoppio dei costi per la necessità di dover conferire i rifiuti in altre province. Cappello, infine, ha condiviso la sua esperienza sulle pratiche di gestione dei rifiuti a livello nazionale, illustrando le strategie adottabili per affrontare efficacemente le sfide del settore. Sono state sollevate, però, anche perplessità sull‘operatività, l’efficienza e l’approccio corrente di Cosmari srl, che dovrebbe attuare una più avanzata organizzazione a livello organizzativo e impiantistico, come già avviene in altre regioni italiane, in particolare nel Nord, dove modelli specifici di raccolta differenziata e tracciatura dei rifiuti permettono di applicare tariffe personalizzate, in grado di riflettere i costi effettivi legati alla produzione di rifiuti da parte di singoli cittadini e realtà locali. "A causa di tutto questo – sottolinea Fraticelli – si prevede un aumento della tariffa dei rifiuti del 10% l’anno nel biennio 2024-2025, un incremento contenuto da limiti normativi ma che, in assenza di tali vincoli, sarebbe stato ancora maggiore". Secondo il segretario provinciale di Azione, bisogna garantire una gestione dei rifiuti che risponda alle esigenze ambientali, ma che sia anche equa e sostenibile dal punto di vista economico. Obiettivo che può essere raggiunto attraverso la collaborazione tra Cosmari, Ata ed esperti del settore.

Franco Veroli