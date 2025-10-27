Rifiuti, l’impianto della discordia. Il Comune sapeva da agosto

A Palazzo Sforza sapevano dall’inizio di agosto dell’esistenza del progetto dalla Frantumazioni Srl per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di materiali inerti in via del Torrione, a Santa Maria Apparente. Al Comune di Civitanova è arrivata l’8 agosto, dalla Provincia di Macerata e a firma del dirigente dell’urbanistica e del responsabile del procedimento, una lettera in cui si informava l’ente della pubblicazione sul web della documentazione di progetto e della richiesta di verificare, entro il 2 settembre, la completezza documentale. Indirizzata non solo al Comune, ma anche all’Atac di Civitanova, all’Ast di Macerata, all’Arpam, alla Regione e alla ditta di Penna San Giovanni.

La lettera riporta che l’impresa edile ha presentato il 29 luglio l’istanza per l’avvio della procedura di realizzazione dell’intervento, sottoposto direttamente alla Valutazione di impatto ambientale. "Al termine dell’iter – si precisa – verrà rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico che, in caso di esito positivo, comprenderà il giudizio di compatibilità ambientale, l’autorizzazione e gli atti necessari alla realizzazione del progetto". Nell’ambito di questo procedimento vengono già acquisiti pareri e atti di competenza delle amministrazioni e degli enti interessati e competenti a esprimersi sulla discarica. Effettuate le verifiche, l’8 agosto la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web la documentazione trasmessa dalla Frantumazioni Srl per aprire la fase in cui gli uffici del Comune di Civitanova e quelli dell’Atac, così come gli altri soggetti informati, "sono tenuti – è specificato – a verificare la completezza degli atti per i propri profili di competenza comunicando alla Provincia eventuali carenze entro il 2 settembre 2025. In assenza di riscontro la documentazione si intenderà completa ai fini dell’avvio del procedimento". Intanto sono state presentate osservazioni e opposizioni al progetto da parte di cittadini e c’è tempo per depositarne fino al 21 novembre. Al momento il Comune non ne ha fatte e anche l’Atac non intende presentare obiezioni, per ora, e dall’azienda fanno sapere "che la pratica deve anzitutto essere valutata dall’amministrazione e dai tecnici comunali". Prossima tappa la Conferenza dei Servizi.