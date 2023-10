Rifiuti nel parco, due denunciati

Un grosso cumulo di rifiuti era stato abbandonato in una zona isolata di Valfornace. Ma i carabinieri forestali hanno individuato i responsabili e li hanno denunciati. I militari del Nucleo carabinieri "Parco" di Fiastra, facendo dei controlli in località Isola, nel territorio protetto del parco dei Sibillini, avevano trovato una consistente quantità di rifiuti speciali non pericolosi. Hanno iniziato dunque una serrata attività investigativa, che ha consentito loro di risalire ai responsabili dell’abbandono. Grazie a un attento e costante monitoraggio della zona e all’analisi del materiale abbandonato, composto da terre e rocce da scavo mescolate a conglomerato cementizio e a rifiuti edili, i carabinieri forestali hanno subito rivolto l’attenzione alle aziende che operano nell’edilizia. L’esame di tutti gli elementi, emersi nel corso delle indagini, ha consentito di identificare la ditta responsabile dello smaltimento illecito e quindi di denunciare alla procura il titolare dell’impresa e l’esecutore materiale. L’accusa per entrambi è di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.

Ora la ditta dovrà procedere al corretto smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, e i due denunciati rischiano comunque una condanna da tre mesi a un anno di arresto, o l’ammenda fino a 26mila euro. Purtroppo, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti riguarda in modo indiscriminato materiali di qualsiasi genere e natura, spesso lasciati in ambienti rurali; se ciò avviene in un parco nazionale, le conseguenze sono ancora più gravi, perché comportano il degrado e anche un potenziale pericolo di inquinamento di un’area di grande pregio ambientale. Questo problema, spesso riconducibile a una questione di educazione al rispetto dell’ambiente e mancanza di senso civico dei cittadini, può anche essere, tuttavia, il sintomo di vere e proprie attività illecite, a carattere imprenditoriale, che si celano a monte e che conducono all’ultimo atto dell’abbandono dei rifiuti, per ragioni di convenienza economica: lo smaltimento corretto infatti costa. È sempre bene dunque che i proprietari di terreni che, eventualmente, scoprissero la presenza di rifiuti e sostanze inquinanti sui propri terreni, avvisino subito gli organi competenti, per evitare che la responsabilità possa ricadere su di loro. La situazione scoperta dai militari di Fiastra è un caso emblematico di smaltimento di rifiuti da demolizione (rinvenuti lungo una scarpata stradale), che hanno avuto origine da interventi di manutenzione o ristrutturazione, all’interno di una filiera illegale e senza la documentazione attestante il corretto smaltimento di tali rifiuti.