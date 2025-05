"Rifiuti, obiettivo tariffa puntuale"

Il 2027 potrebbe essere l’anno zero della cosiddetta tariffa puntuale e Civitanova inizia a prepararsi alla novità. Giuseppe Cognigni, assessore all’ambiente e al decoro urbano con delega alla gestione rifiuti, ha organizzato in collaborazione con il comandante della polizia locale, il dirigente Cristian Lupidi, una serie di incontri per preparare per tempo prima le categorie produttive e poi i cittadini alla novità. Domani è previsto un incontro con i proprietari e i gestori degli stabilimenti balneari, poi toccherà ai ristoratori, ai commercianti e così via e, organizzati nei quartieri, saranno programmati anche una serie di incontri con i cittadini civitanovesi.

"La tariffazione puntuale è un sistema per la gestione dei rifiuti che consente di introdurre una tariffa calcolata in parte in base alla reale produzione di rifiuto conferito dal cittadino – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni –. È una misura, quindi, orientata a una maggiore equità, che responsabilizza i cittadini e permette di raggiungere risultati ambientali importanti in termini di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti. Meno porti in discarica e meno paghi. Il 2027 potrebbe essere l’anno zero della cosiddetta tariffa puntuale: il sacchetto giallo sarà dotato di microchip e verrà pesato e in base a questo sarà determinato l’ammontare della Tari. Purtroppo, nel 2025 ci sono ancora tante persone che, con menefreghismo e inciviltà, nei sacchetti buttano di tutto, nonostante i controlli, sempre più serrati, e l’informazione. Nei sacchetti blu, ad esempio, viene buttato di tutto. Fortunatamente – continua l’assessore Cognigni – ci sono altrettanti cittadini che fanno la differenziata in maniera corretta. I rifiuti sono una cosa seria e dobbiamo lavorare per il bene comune della nostra città. Ricordo, tra l’altro, che abbandonare i rifiuti prevede anche una sanzione penale. La tariffa puntuale è un segnale di grande civiltà, uno stimolo per favorire comportamenti virtuosi".

Questo, prosegue l’assessore, spiega perché si è deciso di partire con così largo anticipo "per sensibilizzare la cittadinanza con questi incontri, per capire come collaborare nei prossimi mesi e per cercare insieme nuove soluzioni. Dobbiamo far capire ai cittadini che questa città che sta cambiando passo, deve diventare moderna anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti" ha concluso l’assessore. Da qui la campagna di informazione che parte domani e andrà avanti nei prossimi mesi.

