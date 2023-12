Rifiuti pericolosi e lavoratori a rischio: chiusa una ditta

Lavoratori a rischio e rifiuti pericolosi, come vernici e solventi, accatastati alla meglio in una discarica abusiva. Per questo è stata sospesa l’attività di una ditta di verniciature di mobili ad Appignano, fino a quando non si sarà messa in regola. Il titolare, un cingalese di 42 anni, è stato denunciato e ora dovrà pagare 68mila euro di ammende. Si è chiuso così un servizio a tutela dell’ambiente e della sicurezza della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro eseguito dai carabinieri della stazione di Appignano con il Nucleo carabinieri forestale e il Nucleo carabinieri per l’Ispettorato del lavoro. La verifica - condotta nei giorni scorsi - ha fatto emergere gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori, esposti a sostanze potenzialmente rischiose per la salute. Inoltre, è stato scoperto un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dove erano buttati scarti di vernici e solventi senza alcuna protezione e cautela. Ora la ditta è stata chiusa, e lo rimarrà fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Per il titolare, oltre alla denuncia per le violazioni in materia ambientale e di sicurezza dei lavoratori, e alla sospensione dell’attività, è arrivata anche una serie di ammende per un totale di 68mila euro. Ulteriori indagini saranno svolte dai carabinieri sull’attività, che sarà monitorata fino a quando non si sarà rimessa del tutto in regola, per evitare danni all’ambiente e conseguenze per i lavoratori.

Paola Pagnanelli