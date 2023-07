Rifiuti pericolosi lasciati in una maxi terrazza

di Paola Pagnanelli

Dopo aver riempito il suo terreno, aveva iniziato ad accumulare pneumatici e rifiuti vari anche nel grandissimo terrazzo di casa. Ma i controlli in elicottero della Guardia di finanza hanno fatto scoprire la discarica abusiva. Così un corridoniano è stato denunciato. Dopo i controlli fatti in zona dal Reparto di volo delle fiamme gialle, i finanzieri del Gruppo di Macerata, diretti dal tenente colonnello Giuseppe Perrone, con il personale dell’Arpa Marche, hanno fatto alcuni accertamenti in una autocarrozzeria nella zona industriale di Corridonia.

Nello spazio dove prima c’era l’attività, ormai dismessa, erano stati abbandonati numerosi veicoli in evidente stato di abbandono, con parti mancanti o danneggiate: quell’area era stata già messa sotto sequestro da un’altra forza di polizia sempre per reati ambientali. Ma il proprietario non si era arreso. Andando a controllare anche la zona sul retro della ditta, i finanzieri hanno trovato un deposito occulto e incontrollato di rifiuti speciali, anche pericolosi. In particolare, il titolare dell’autocarrozzeria aveva provveduto, nel tempo, ad accumulare quintali di pneumatici usati, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "Raee" (tra cui frigoriferi, congelatori e altro), materiale d’arredo, contenitori con vernici, solventi e olio esausto, materiale plastico vario e rottami. Il tutto era stato sistemato sopra a una grande terrazza, di circa 200 metri quadrati, di pertinenza della abitazione dell’uomo, nello stesso immobile: in pratica la terrazza era il tetto della vecchia officina. Il materiale era esposto alle intemperie, senza alcun rispetto delle normative ambientali e igienico-sanitarie, senza protezioni di alcun genere. Sulla terrazza c’erano molti rifiuti classificati come pericolosi, perché contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti e per questo motivo occorre trattarli per renderli innocui. Da questi era uscito del percolato che, senza barriere o contenimenti, era sceso e finito sul terreno al di sotto del tetto dell’officina, quindi potenzialmente capace di infiltrarsi nel sottosuolo e produrre effetti inquinanti.

Al termine delle operazioni l’area e i rifiuti sono stati messi sotto sequestro, mentre il responsabile della discarica non autorizzata è stato denunciato alla locale procura per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, così come previsto dal Testo unico ambientale. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata, su richiesta del pubblico ministero, ha già convalidato il sequestro, eseguito d’urgenza dai finanzieri. L’operazione rientra nel più vasto ambito dell’azione di vigilanza e prevenzione degli illeciti in materia ambientale.