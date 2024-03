Rifiuti, politica fallimentare: "La Tari più cara di sempre"

Saranno i cittadini incolpevoli a dover sopportare le conseguenze dell’incapacità di pianificare e sviluppare per tempo una proposta sostenibile per individuare la nuova discarica provinciale per i rifiuti indifferenziati. È quanto sostiene Sandro Bisonni, portavoce provinciale di Europa Verde. "“E io pago!“ diceva Totò, ma questa volta a pagare saremo tutti a causa di una cattiva gestione dei rifiuti che sta per farsi sentire nelle tasche dei cittadini, che si ritroveranno ben presto a pagare una Tari come non si era mai vista prima", sottolinea Bisonni. "Eppure – aggiunge – i cittadini sono incolpevoli in quanto, come noto, la nostra provincia è la più virtuosa della regione in termini di raccolta differenziata, proprio grazie al comportamento virtuoso della popolazione. Questo è il ringraziamento?". In questo contesto, secondo Bisonni è assurdo portare ancora avanti la folle idea di realizzare un digestore anaerobico, un impianto inutile e costoso. "Inutile perché siamo già autosufficienti e stiamo già gestendo correttamente tutto l’organico prodotto; costoso perché l’impianto peserà per circa 60 milioni di euro, soldi che – scommetteteci pure – torneranno a pesare sulle tasche di noi cittadini. Se la politica di chi ci governa fosse un po’ più seria, a fronte di una situazione del genere, di sicuro salterebbero delle poltrone. Purtroppo assistiamo continuamente ad una politica fatta sempre più di slogan e sempre meno di responsabilità. Europa Verde denuncia la mancanza di visione della destra di governo e si schiera a fianco dei cittadini". All’attacco anche Stefania Monteverde, consigliera comunale di Macerata Bene Comune. "Lo denunciamo da tempo: le discariche provinciali sono esaurite, non si fa una seria politica per la differenziata e i rifiuti da Macerata vengono portati a Pesaro e a Fermo. Intanto il sindaco/presidente Parcaroli non riesce a trovare una via per costruire una nuova discarica. Eppure aveva garantito la soluzione entro il 2023, eppure la maggioranza dei Comuni di Cosmari sono guidati da partiti di destra. Intanto gli aumenti della Tari per le famiglie sono sicuri. Sarà distratto dalla priorità della ruota panoramica?".