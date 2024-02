"Rifiuti, restituire alle famiglie i soldi dei microchip"

Restituite ai recanatesi i soldi spesi per il microchip e quali sono i risultati ottenuti dagli ispettori ambientali il cui costo va a finire nella tassa dei rifiuti che pagano i cittadini? Domande semplici che Benito Mariani, consigliere comunale della Lega, ha formulato nell’interrogazione che sarà dibattuta nel prossimo Consiglio comunale.

"Ricordiamo che i recanatesi - denuncia Mariani - da oltre 10 anni pagano interamente il costo dei microchip stampati sui sacchetti della raccolta differenziata, e sono stati presi in giro con la favola della tariffa puntuale che, ad oggi, ancora non è partita e con le condizioni attuali mai partirà. Il costo dei microchip si aggira sui 108.000 euro annui circa, per una spesa media approssimativa per famiglia recanatese di circa 300 euro. E in cambio di quale servizio? In cambio di nulla! Questo importo secondo noi andrebbe rimborsato ai cittadini in qualche modo da quei politici comunali delle passate amministrazioni e pure di quella attuale, che hanno voluto e sostenuto caparbiamente questa scelta".

Poi c’è il caso del servizio svolto dagli ispettori ambientali, fornito dal Cosmari, contemplato nella convenzione tra il Comune di Recanati e la società Cosmari Srl, firmata nel gennaio del 2023, e rinnovata nel dicembre scorso. Le motivazioni del rinnovo? Vengono considerati, cita testualmente il consigliere leghista, "i risultati positivi del Servizio di ispettori ambientali svolto dalle figure professionali del Cosmari Srl in ordine alla prevenzione di ogni forma di inquinamento, alla riduzione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni genere sul territorio comunale e alla riduzione dei conferimenti in violazione delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti". Ma quali sono questi risultati positivi si domanda Mariani? Quali le segnalazioni e i provvedimenti adottati dagli ispettori ambientali in questo primo anno di attività visto che di fatto nulla è stato reso pubblico. Infine, il consigliere di minoranza tira due somme. Partendo dal fatto che il Comune di Recanati corrisponde al Cosmari Srl ogni spesa rientrante nel servizio in oggetto, e che tali costi fanno parte delle spese del servizio integrato dei rifiuti urbani che vanno inserite nel piano economico finanziario (PEF) predisposto e approvato dall’ARERA. Ciò significa che il costo del "Servizio di ispettori ambientali" andranno a sommarsi ai costi del servizio di raccolta, recupero, smaltimento, spazzamento e lavaggio strade, pagati integralmente dal Comune di Recanati sulla base del quale viene poi formata e stabilita la tariffa rifiuti pagata dai tutti i cittadini recanatesi".

Antonio Tubaldi