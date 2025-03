"Rifiuti, servizio a domicilio per Piediripa"

"A Piediripa serve un servizio porta a porta per sfalci e potature e il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Va garantita la gratuità per i residenti, così come avveniva con l’isola ecologica". I consiglieri di quartiere di maggioranza della frazione sostengono con la mozione presentata dal consigliere comunale Andrea Blarasin (Fratelli d’Italia) in merito all’attivazione di servizi alternativi gratuiti per la raccolta dei rifiuti, a seguito della chiusura dell’isola ecologica, che "rappresenta una criticità per i residenti, che vengono privati di un servizio essenziale per lo smaltimento di sfalci, potature e rifiuti ingombranti – dichiara il vice coordinatore del consiglio di quartiere, Michele Del Gobbo –. Riteniamo fondamentale garantire una soluzione immediata, che assicuri continuità nella gestione dei rifiuti e scongiuri il rischio di abbandono illecito". La mozione impegna il sindaco e la giunta a predisporre, in accordo con il Cosmari, l’attivazione del servizio porta a porta per sfalci e potature e il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, garantendo la gratuità per i residenti della frazione, così come avveniva con l’isola ecologica. Cosmari ha già dimostrato ampia disponibilità. I consiglieri di quartiere di maggioranza ricordano inoltre la raccolta firme, promossa dal consigliere di minoranza Ferdinando De Stephanis, che ha visto l’adesione di oltre 500 cittadini. "Questo dimostra quanto la questione sia sentita da tutta la comunità – aggiunge Del Gobbo (foto) – e quanto sia necessario che il consiglio comunale accolga la mozione, dando risposte immediate ai residenti di Piediripa".