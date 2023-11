Rifiuti: tariffe a confronto. Tari con l’aumento maggiore ma resta tra le più basse

Nel 2023 è pari a 219 euro l’anno la tassa sui rifiuti (Tari) pagata in media da una famiglia di Macerata, 8 euro in più rispetto ai 211 del 2022. Un valore al di sotto della media regionale (250 euro, la più bassa d‘Italia) e, ancor più della media nazionale (320 euro), tanto che la nostra risulta una delle città tra i dieci capoluoghi più economici del Belpaese (settimo posto), insieme a Fermo che, però, la precede al terzo posto, con una media di 196 euro. E’ quanto emerge dal report annuale dell’Osservatorio su prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva di cui, in vista della Settimana europea dei rifiuti, in programma dal 18 al 25 novembre, sono stati anticipati alcuni dati. L’indagine sul costo sostenuto nel 2023 per lo smaltimento dei rifiuti nei capoluoghi di provincia prende come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri. Il dato di Macerata è confortante, anche se va evidenziato che quest’anno nelle Marche è la città che ha registrato l’aumento maggiore (+ 4%) che, alla luce delle problematiche di smaltimento dei rifiuti, che attualmente vengono in parte trasportati in provincia di Fermo, potrebbe essere l’inizio di una tendenza al rialzo, peraltro annunciata. Come noto, lo scorso giugno l’assemblea dei soci di Cosmari Srl ha votato l’invio all’Ata (Assemblea territoriale d’ambito) di una richiesta di aumento della Tari pari al 15%. Senza, però, rivedere l’importo per il 2023, e spalmando l’incremento in due anni: l’11% nel 2024, e il 4% nel 2025. Aumenti che cambierebbero in modo significativo la situazione. In ogni caso, il report, riferito alle Marche, ci dice che il costo maggiore lo sostengono gli anconetani, con una tariffa media di 297 euro, la stessa del 2022. Seguono Pesaro con 285 euro (10 in più sul 2022, + 3,7%), Urbino con 269 (5 in più sul 2022, + 2,1%) e Ascoli Piceno con 234 (8 in più sul 2022, + 3,7%). Quindi Macerata e, a seguire, Fermo in cui la tariffa è persino diminuita (196 euro, 4 in meno sul 2022, - 1,6%). A livello nazionale, la spesa più elevata si registra al Sud, con la Campania in testa a livello regionale (416 euro e un leggero aumento dello 0,5% rispetto all’anno precedente) e ben sette capoluoghi di provincia meridionali nella top ten dei più cari, guidata da Catania dove una famiglia spende mediamente 594 euro l’anno. Tra i capoluoghi di provincia quello meno caro è Udine, dove si registra una spesa media a famiglia di 181 euro. Sono 54 i capoluoghi in cui si registrano aumenti della tariffa, soltanto 20 quelli in diminuzione: l’incremento più elevato è a Latina (+31,2%), la riduzione più consistente ad Imperia (-23,3%).