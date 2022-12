Rifiuti, troppi incendi e discariche abusive

Controlli su 24 siti inquinati, ma anche 22 accertamenti per abbandono di rifiuti e il monitoraggio dopo i cinque incendi che hanno interessato, solo quest’anno, gli impianti di smaltimento rifiuti del nostro territorio. A tracciare il bilancio di fine anno dell’ufficio Ambiente della Provincia è il dirigente Maurizio Scarpecci che ripercorre questi 12 mesi segnati da ben "cinque incendi che hanno colpito gli impianti di smaltimento rifiuti, due hanno interessato il Cosmari, uno la Giotto srl di Montefano, un altro la Mareco di Montecassiano e l’ultimo la Rimel a Casette Verdini – spiega il dirigente -. Inoltre, è in corso la procedura di Valutazione di impatto ambientale e contestuale rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico (Paur) per l’Impianto di digestione anaerobica per il trattamento e recupero integrato dei rifiuti organici, da ubicare al Cosmari. L’impianto sarà dimensionato per ricevere 70mila tonnellate e in grado di raffinare il biogas prodotto dalla digestione anaerobica in modo da ottenere biometano che sarà immesso in rete". Sul fronte dei controlli per il corretto smaltimento dell’immondizia è attiva la Polizia provinciale che ha svolto 22 accertamenti per abbandono di rifiuti e attivati 37 controlli nelle imprese. Oltre alle sanzioni amministrative comminate, sono state inviate 13 comunicazioni di notizie di reato alla Procura di Macerata e sono state impartite ai relativi contravventori 8 prescrizioni di polizia giudiziaria finalizzate all’eliminazione del reato accertato. In tema di siti contaminati il servizio Ambiente ha svolto attività istruttoria per 24 siti di interesse comunale, tra i più rilevanti ci sono la banchina del molo Sud a Civitanova, per il quale è in corso l’esame del progetto di prima fase della bonifica; l’area dell’ex "Galoppatoio" di Macerata per il quale sono stati valutati gli esiti della caratterizzazione; l’ex sito della discarica di Montecosaro per il quale è in corso di valutazione il relativo progetto di bonifica e l’area ex "Nuovo Pignone", a Porto Recanati, per cui è in corso di esame la variante al progetto di bonifica. "La Provincia – spiega ancora Scarpecci - è anche competente alla Valutazione di impatto ambientale (Via) per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, fino ad una potenza di 10 MW. Nell’ambito della tutela delle acque, è in corso l’istruttoria per l’installazione, nel sito Cosmari, del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue interne e dei rifiuti liquidi provenienti da terzi. Intensa è stata l’attività conseguente ai controlli sulle acque reflue urbane dei depuratori. Sono stati gestiti 165 nuovi fascicoli relativi alle Autorizzazioni uniche ambientali (Aua) e adottate 72 autorizzazioni di cui 53 riguardano nuovi impianti o modifiche sostanziali. Il settore, inoltre, è deputato alla gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici e dispone le attività di ispezione degli impianti non a norma. Si tratta di quasi 97.000 quelli registrati, per i quali deve essere monitorata l’attività di manutenzione effettuata della ditte preposte, al fine di assicurarne la conduzione in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Nel 2022 sono state effettuate 153 ispezioni di impianti non a norma".