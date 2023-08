"Rifiuti, tutta colpa dell’immobilismo e della paura di perdere i consensi"

"Sulla gestione dei rifiuti, il grande assente è il dibattito politico". Così interviene Ivano Tacconi, dell’associazione culturale ’Macerata Rinnova’ e in passato veterano del Consiglio comunale. "Quando la politica diventa impopolare, tutti scappano. Da anni si cerca una alternativa alla discarica, tutti sapevano che prima o poi quella di Cingoli sarebbe diventata completa e serviva un’altra collocazione per i rifiuti, collocazione che purtroppo non è stata programmata, facendo trovare il Cosmari in serie difficoltà". "Come è cambiata la politica – prosegue amareggiato l’ex esponente dell’Udc -. Ero nel comitato provinciale della Democrazia Cristiana quando si decise coraggiosamente di creare il Cosmari per i 57 Comuni della provincia, ognuno dei quali aveva la propria discarica a ridosso del paese. Chiuse le 57 discariche, i rifiuti furono convogliati nell’impianto di Piane di Chienti dove la Snam Progetti fu incaricata di creare la struttura, passandoci una vera fregatura non funzionante. I politici di quel periodo, nonostante tutto, riuscirono a barcamenarsi. Fu chiuso il camino del Cosmari. Macerata, con la discarica della Pieve contribuì a dare anni di sopravvivenza e di ampliamento del Cosmari. Chi non ricorda i sacrifici dei cittadini di Sforzacosta, Collevario, Casette Verdini, Pollenza. Ma si ebbe la volontà di andare avanti e grazie a quella politica il comprensorio fu preso ad esempio in tutte le Marche". Venendo all’attualità, "la discarica di appoggio si doveva trovare molto prima. Ma la paura dell’impopolarità crea un immobilismo molto pericoloso. In provincia, dove di rifiuti si parla solo perché è vera emergenza, il dibattito passa alle organizzazioni sindacali, giustamente preoccupate per l’occupazione e per gli eventuali costi che si riverseranno sulle famiglie, non trascurando l’inquinamento. Cari amici della politica, attraverso il dialogo con i cittadini dobbiamo trovare la soluzione. La mia generazione politica all’epoca ebbe il coraggio di affrontare l’impopolarità, le 57 discariche furono chiuse, il consorzio ha vissuto anni difficili ma risolutivi con una dirigenza tecnica coraggiosa e troppo spesso lasciata sola. Vi chiedo di non lasciare sole le organizzazioni sindacali che coraggiosamente tentano di sostituirvi nelle scelte amministrative".