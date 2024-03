Riflessioni, spettacoli e solidarietà. Uguaglianza e vero amore alle donne

Presentate le iniziative delle pari opportunità in provincia per la festa della donna. L’8 e il 9 marzo si svolgeranno diversi eventi: l’8 alle 21.15, al teatro Feronia di San Severino, il filosofo Umberto Galimberti terrà l’intervento "Io e noi", in cui parlerà di amore e relazioni; a Corridonia, alle 18.30, si terrà una messa per le donne vittime di violenza, per poi passare alle 21.15 al teatro Velluti con lo spettacolo "Non una di più, non una di meno", che racconta le donne a 360 gradi tra musica e parole. Sabato 9 poi, a Villa Anton di Recanati, con Carolyn Smith si ballerà nell’iniziativa "Woman is life", che vuole sostenere le malate oncologiche. A Treia, il 9 alle 10 al teatro comunale, lo spettacolo "The dreamers" racconterà la forza delle donne afghane, dando rilevanza al tema dei diritti negati in quel paese. "La bellezza di questi programmi è di riuscire a mettere in collaborazione moltissime donne - spiega la consigliera di parità della provincia, Deborah Pantana -, facendo risaltare il concetto di ’sorellanza’ e la solidarietà tra donne". La sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha detto che l’incontro con Galimberti serve a "far capire quale è il vero senso dell’amore, dimostrando che uomo e donna sono uguali. Nelle scuole in quei giorni si tratterà il tema, anche col supporto dell’università della terza età. Galimberti parlerà di amore, di coppia e familiare". "La serata da Anton a Recanati vedrà, con la collaborazione della Fisiomed, un momento di premiazione di 16 donne che si sono distinte nel lavoro", anticipa la consigliera di parità della Provincia. Il sindaco di Recanati, Antonio Bravi, ha detto: "L’iniziativa è calata sulle realtà, con riconoscimenti a donne che operano nei più svariati settori. Speriamo in molta partecipazione. Queste date vanno celebrate tutto l’anno, nell’ottica di lavorare sempre meglio per la parità". La serata del 9 a villa Anton servirà a sostenere le malate oncologiche: il dottor Nicola Battelli, dell’Oncologia di Macerata, è intervenuto dicendo: "Il tumore al seno di una donna coinvolge tutta la famiglia, donare parrucche alle donne che han perso i capelli con la chemioterapia è una atto di grande solidarietà". A villa Anton di Recanati, sabato 9, dalle 17 la madrina dell’evento Carolyn Smith terrà un incontro per sole donne, dopodiché interventi, cena e premiazione. La moderatrice della serata sarà l’attrice Emanuela Titocchia.