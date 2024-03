Riflessioni sulla donna con la Forconi

Appuntamento sabato alle 18, all’interno della pinacoteca comunale Moroni di Porto Recanati, per la presentazione del libro "Dove crescono i papaveri" scritto da Margherita Forconi e pubblicato da Giaconi Editore. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale, su richiesta della consigliera di maggioranza alle Pari opportunità, Fatou Sall, in occasione dell’8 marzo, festa della donna. E quindi sarà anche un incontro di sensibilizzazione sul tema di violenza di genere e pari opportunità. Il volume racconta la storia di vita quotidiana di quattro donne, "storie che si intrecciano in una danza senza fine nel tentativo di tornare a respirare nonostante i vuoti, i pezzi mancanti, le cicatrici alla ricerca di che cosa? Di se stesse". Il tutto sarà accompagnata da un’intervista all’autrice Forconi e da un momento di dialogo con le operatrici del centro antiviolenza di Macerata.