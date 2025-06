"Riflettiamo tutti sulla sicurezza"

"La morte di Gessica dovrebbe spingere tutti, cittadini, istituzioni, educatori, a riflettere con serietà su cosa significhi davvero sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole nella vita quotidiana. Non possiamo permetterci di considerare normali tragedie che avvengono in contesti che dovrebbero essere sicuri, come un attraversamento pedonale davanti a un cinema, in pieno giorno". A parlare è il professor Romano Pesavento, presidente del coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani. "Siamo di fronte all’urgenza di rafforzare una cultura della sicurezza – aggiunge – e della responsabilità, a partire proprio dai più giovani. Guidare un veicolo non è solo una questione di competenza tecnica, ma un atto civile, che comporta attenzione costante verso gli altri, in particolare verso i pedoni".