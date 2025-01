Riflettori puntati anche sui consiglieri. Da Carbonari del gruppo misto a Cingolani

Ieri sul sito del Comune non c’erano ancora tutti i redditi dei consiglieri. Tra quelli pubblicati comunque spicca il consigliere del gruppo misto Claudio Carbonari, con un reddito complessivo (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) di 178.695 euro. Quello di maggioranza (Lega) Andrea Blarasin 44.476 euro; il capogruppo della Lega Aldo Alessandrini 46.318 euro; la consigliera Lorella Benedetti (Fd’I) ha un reddito complessivo di 40.809 euro, mentre il collega di Fd’I Marco Bravi 21.671 euro. La consigliera di Forza Italia Barbara Antolini ha dichiarato 12.900 euro. Il capogruppo di Pensiero e Azione Alessandro Bini ha un reddito di 23.358 euro; la collega Cristina Cingolani 30.325 euro. Passando alla minoranza, il reddito della consigliera Pd Ninfa Contigiani è di 42.609 euro; il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini 38.917 euro, mentre Alberto Cicarè di Strada Comune 37.005 euro; Il gettone di presenza è di 58,50 euro per ogni seduta di Consiglio e di 36,90 euro in commissione consiliare. In totale per Carbonari parliamo di 843,30 euro, per Blarasin 1.502,10 euro, per Alessandrini 1.413 euro, per la Benedetti 1.495,80 euro, per Bravi 1.397,70 euro, per la Antolini 1.280,70, per la Contigiani 1369,80 euro, per Cherubini 1.480,50 euro, per Cicarè 1.686,60 euro, Bini 990,90 euro, la Cingolani 1.194,30 euro.