Riflettori puntati sul libro "A pari merito"

Per il Progetto lettura 2024 "Eroine ed Eroi", in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Milano, alla "Dante Alighieri" ha fatto il suo ingresso Lia Celi, autrice del libro per ragazzi dal titolo "A pari merito – Più diritti per le ragazze, più libertà per tutti!" Einaudi, 2021. L’esperienza ha preso le mosse dalla lettura in classe di questo testo da parte di alunni ed alunne delle classi terze. La condivisione tra gli stessi ha reso possibile il confronto su un tema tanto delicato come quello delle "suffragette", rientrante nel programma di storia di questa annualità.

Vissuta in una famiglia che le ha fatto conoscere il significato più profondo dei diritti delle donne, grazie ad una madre femminista profondamente convinta e sempre nelle piazze per i diritti delle donne, la Celi ha voluto condividere simili principi attraverso un’ambientazione cinematografica, contesto con la quale lei ha avuto a che fare, soprattutto in chiave televisiva. Ad incarnare la figura del protagonista è stato scelto Fulvio, un tredicenne con il quale dei coetanei avrebbero potuto facilmente identificarsi nel processo di indottrinamento sulla questione; in più, è stata scelta una chiave di lettura ironica per consentire ai lettori di superare il senso di sopraffazione che talvolta nella vita sembra avere il sopravvento. Nel corso delle vicende, che vedono un tempo della storia di un solo giorno dilatarsi in più di un centinaio di pagine, Fulvio acquisisce consapevolezza di certi disagi, di certe discriminazioni a scapito del comparto femminile rispetto al mondo maschile, a partire dal suo stesso contesto familiare, dove sua madre occupa una scrivania più piccola di quello che dovrebbe e riceve uno stipendio inferiore a qualche altro suo collega; per non parlare della sua manager, costretta a indossare scomodi tacchi per risultare elegante ed efficiente. Sicuramente vincente anche la scelta di affiancargli una co-protagonista dagli occhi azzurri e ferratissima in tema di suffragette, che sollecita in lui il manifestarsi di una sensibilità e di una consapevolezza non scontate. Significativo anche il riferimento al film campione d’incassi in Italia per l’anno solare 2023, "C’è ancora domani", scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, a conferma del fatto che nell’immaginario collettivo qualcosa stia già cambiando, che l’atto si stia ormai trasformando in potenza, che il sacrificio di tante rappresentanti femminili stia in qualche modo sovvertendo un ordine costituito di idee del tutto anacronistiche, fuori tempo.

Classe III F