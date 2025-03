Rifondazione, 5S e Dipende da noi lanciano la sfida

Avviato un confronto tra Dipende da Noi, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista, aperto a cittadini, associazioni e categorie professionali, per dare un contributo di idee programmatiche all’alleanza di centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali. Alla conferenza Roberto Mancini e Paola Petrucci (foto), coordinatori di Dipende da Noi, hanno sottolineato che bisogna partire dal legame tra programma, metodo e persone candidate: "Dopo il disastro dell’amministrazione Acquaroli, a causa della quale le Marche oggi versano in uno stato di regressione della vita democratica e culturale, sociale ed economica, per noi è essenziale costruire un’alternativa credibile ed efficace – hanno detto –. Occorre evitare di restringere il percorso della svolta entro la solita dialettica tra segreterie di partito". Giorgio Fede, coordinatore regionale M5S, ha evidenziato che si tratta di dare un contributo di programma finalizzato a dare risposte concrete ai cittadini e a motivare una vera alleanza di forze alternative alla destra. Per Rifondazione Comunista prima di tutto viene il programma. "Abbiamo deciso di intraprendere un percorso insieme a Dipende da Noi e M5S in vista delle elezioni – afferma il segretario regionale Gabriele Marcozzi –. Punti fondamentali del programma sono la rigenerazione del sistema sociosanitario come rete di servizi pubblici, gratuiti e accessibili, il rilancio dell’economia in sintonia con la cura ecologica del territorio e il riequilibrio demografico e sociale tra zone collinari e montane e quelle costiere, contrastando lo spopolamento dell’entroterra e la concentrazione eccessiva sulla costa. A noi non interessa partire da chi verrà candidato alle Regionali e soprattutto imporlo alle altre forze: per noi l’unico modo per battere la destra è partire dalla tutela dei servizi fondamentali, solo su questa base potremmo creare un campo allargato".