Riforma della sicurezza stradale: meno norme, più controlli e agenti per sanzionare le trasgressioni

Per una riforma vera è importante avere meno norme, ma più controlli in strada, più agenti affinché si possano sanzionare le trasgressioni con regole certe, specie sull’uso del cellulare, prima causa di incidenti – dice Andrea Isidori, comandante della polizia locale di Tolentino.

In molti abbiamo l’impressione si vada verso una ricerca del consenso, trasformando gli organi di polizia in una sorta di esattori, pensiamo agli autovelox: sono state aumentate le sanzioni ma sono stati messi vincoli che non danno la certezza dell’applicazione della sanzione, dando la possibilità di ricorsi.

Alcune norme sono inapplicabili, come quella che stabilisce che per sorpassare un ciclista bisogna lasciare un metro e mezzo: sfido chiunque a rilevare comportamenti sbagliati.