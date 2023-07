'Riforma dello Sport a Civitanova: lunedì incontro ad hoc con Vince Civitanova'

Si parla di ‘Riforma dello sport’ in un incontro formativo organizzato da Vince Civitanova che convoca il mondo delle società e le associazioni sportive per discutere delle novità in vigore dal primo luglio e gli adempimenti imposti. L’appuntamento è per lunedì alle 18.15 al cineteatro Cecchetti. Due i relatori: Giuliano Sinibaldi e Barbara Agostinis, docenti della Scuola Regionale dello Sport delle Marche e interverranno anche Roberta Belletti, Pierluigi Capozucca e Simone Garbuglia. "Abbiamo organizzato questo convegno – spiega il presidente di Vince Civitanova Alessandro D’Urso – per essere di supporto a tutte quelle realtà di aggregazione sportiva del nostro territorio in questo momento di transizione".