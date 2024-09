"Riforma troppo penalizzante"

"Credo che la nuova riforma scolastica, sia per certi versi fin troppo penalizzante in alcuni casi, come per la bocciatura diretta in caso di insufficienza in condotta". Dice lo studente Lorenzo Ferretti, ragazzo che frequenta il quinto superiore scientifico al Galilei di Macerata. "Il voto del comportamento per me è fondamentale, ma precludere il giudizio di tutte le restanti discipline non mi trova pienamente d’accordo". Lorenzo infine propone come magari questo problema potrebbe essere affrontato, "Sono invece più d’accordo, – prosegue - sul fatto che un debito formativo possa essere più di aiuto per uno studente, perché permetterebbe di comprendere i propri errori da non ricommettere in futuro".