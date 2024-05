Rifugio e museo: ok al recupero

Due tasselli importanti si inseriscono nel percorso di rilancio post sisma di Castelsantangelo sul Nera, risultato tra i più danneggiati dopo il terremoto del 2016. Sono state infatti pubblicate le gare aperte accelerate per l’affidamento dei lavori sul rifugio ’Nido delle Aquile’ e sul museo-centro visite ’Il Cervo’, entrambi punto di riferimento del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Nel primo caso, si procederà con la demolizione e con la successiva ricostruzione con struttura in acciaio tamponata a secco dell’edificio sul Monte Prata, che riveste una funzione strategica per il mondo escursionistico, anche e soprattutto in ottica di riapertura complessiva del comprensorio sciistico. Il rifugio subirà anche una serie di migliorie a livello impiantistico, igienico-sanitario e di accessibilità, mantenendo la sua connotazione originaria che prevede anche una zona ristorazione. L’importo a base di gara è pari a 1.012.103 euro.

"La ricostruzione - spiega la struttura commissariale sisma 2016 - rappresenta un’occasione per migliorare le infrastrutture funzionali alla valorizzazione ed alla fruizione turistica del cratere, un’occasione che dobbiamo cogliere proprio per riprofilare anche l’appeal dei nostri borghi. A tal proposito, nove Comuni dei Sibillini, tra cui proprio Castelsantangelo, hanno dato vita alla Sibillini Italy Experience proprio per coordinarsi e fare dei Sibillini un grande attrattore turistico. Nel piano delle Marche potrebbero aggiungersi come meta di punta, al pari di Loreto, Urbino e Frasassi".

Anche il museo ’Il Cervo’ verrà demolito e ricostruito, con un finanziamento di un milione e mezzo circa. Il rilancio della struttura museale consentirà di ripristinare un percorso di apprendimento e studio della flora e della fauna locale, grazie alle rappresentazioni nell’evoluzione climatica delle stagioni e alle informazioni dei pannelli esplicativi previsti.