Riganelli, 42 anni da vigile

Il sindaco di Matelica, Denis Cingolani, ha voluto rendere omaggio ad Antonio Riganelli, dipendente comunale che ieri ha concluso il suo percorso lavorativo. Dopo ben 42 anni di servizio dedicato alla città nel corpo di polizia locale, Riganelli ha strisciato per l’ultima volta il cartellino, ponendo fine a una carriera esemplare.

L’amministrazione comunale, in questa occasione, ha espresso i più sentiti ringraziamenti ad Antonio Riganelli per il suo impegno e la sua dedizione, che hanno contribuito in modo significativo al buon funzionamento dei servizi comunali. La sua disponibilità, professionalità e passione per il lavoro rappresentano un esempio virtuoso per tutti i dipendenti del Comune di Matelica.

"Antonio – ha dichiarato il sindaco Cingolani – è stato un punto di riferimento per l’intera comunità e il suo impegno resterà nel cuore della nostra città. Oggi è un giorno di gratitudine per un servizio che ha saputo unire competenza, serietà e amore per il nostro territorio. A nome di tutta l’amministrazione comunale, gli auguro un meritato riposo, all’insegna del relax e della serenità".