Rigenerazione umana e ambiente in un festival

Si aprirà oggi nel Teatro delle Logge, a Montecosaro, "Rive.R", il festival dell’ambiente futuro e della rigenerazione umana. Questo pomeriggio, alle ore 17, si comincerà con l’incontro-dialogo tra don Alberto Maggi (teologo biblista) e la giornalista italo-siriana Asmae Dachan sul tema: "Nei giorni dell’ira, ci parlano ancora gli dei?". Don Maggi ha fondato e dirige il centro studi biblici "Vannucci" a Montefano, dove cura la divulgazione delle sacre scritture. Invece Dachan è una giornalista, fotografa, poeta e scrittrice, esperta di Medio Oriente, nonché attivista per la pace. Durante l’incontro, il Teatro Rebis con Meri Bracalente proporrà una "Poesia per estensione", dall’opera di Danilo Dolci a 100 anni dalla sua nascita. A seguire, un atteso omaggio a Claudio Gaetani e al suo Pax Festival: verrà proiettato "L’ombra lunga del nano", un documentario sullo spettacolo interpretato appunto da Gaetani e realizzato dalla Compagnia Les Moustaches. Mentre domani, sempre al Teatro delle Logge, ci sarà il secondo e ultimo appuntamento di Rive.R. Si inizierà alle ore 17 con la regista, attrice e autrice Fabiana Vivani che presenterà "Silentium", la sua ultima silloge poetica, pubblicata da Luoghinteriori Editore. Poi, alle 18, il filosofo Roberto Mancini interverrà sull’urgenza di un "nuovo pensiero di pace". Le sue parole faranno così da prologo all’incontro tra due scrittrici: Eleonora Mazzoni e Lucia Tancredi. E più tardi, alle 19, la proiezione del documentario vincitore del "Film Festival Inventa un Film", "Afterschock/La Terra Tremano" con Giorgio Felicetti e la regia Michele Ciardulli, realizzato nei luoghi epicentro dopo il sisma del 2016. In chiusura, alle ore 21, il concerto per la pace che vedrà Fabrizio Ottaviucci in piano solo. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Per informazioni telefonare ai numeri 0733560711 o 3473665927.