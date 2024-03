"Rigenerazione urbana a suon di proroghe"

Ancora polemiche da parte dell’opposizione in merito ai nove progetti di Rigenerazione urbana, avviati in città dall’Amministrazione di Potenza Picena. Stavolta l’affondo proviene dalla consigliera comunale del Partito democratico, Simona Galiè. "La proroga della proroga e la calda Pasqua 2024 – scrive l’esponente dei Dem in una nota –. Per i progetti di Rigenerazione urbana entriamo, dopo richieste di proroghe, suppliche e indulgenze pleanarie non ancora concesse (o forse sì per le vie brevi a mezzo telefono) nel mese più importante dell’anno. Entro Pasqua dovranno essere stipulati i contratti dei lavori di tutti i nove interventi. Beh, con determinazione del 6 marzo si è deciso di avviare la procedura di selezione per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del teatro Mugellini".

Tuttavia, senza risparmiare un po’ di sarcasmo, la consigliera Galiè si dice poi molto scettica sul fatto che la giunta riesca a rispettare le tempistiche alquanto strette dei lavori: "La Stazione unica appaltante della Provincia di Macerata, si applicherà per individuare l’impresa affidataria in modo tale da permettere la stipula del contratto entro 25 giorni dall’incarico. Non c’è da preoccuparsi, al massimo si può richiedere un’altra proroga – sottolinea di nuovo con ironia –. In questo il nostro Comune ha acquisito un’elevata specializzazione. Quasi nessuno lo supera. Ricordo però che il termine ultimo per terminare i lavori relativi a tutti gli interventi di Rigenerazione urbana purtroppo resta fisso al 31 marzo 2026".