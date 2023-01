Rigenerazione urbana con il Pnrr: al via diversi lavori

Il Comune di Gagliole ha sottoscritto due contratti per l’affidamento di diversi lavori finanziati con le misure Pnrr: "I lavori partiranno a breve, avendo le ditte affidatarie già effettuato i relativi sopralluoghi per la predisposizione dei cantieri", ha dichiarato il sindaco Sandro Botticelli. Il primo cantiere, finanziato con ordinanza commissariale numero 7 del 30 dicembre 2021 – misura inerente alla rigenerazione urbana – riguarda il rifacimento del centro storico di Gagliole per euro 470.000, la realizzazione di tre aree sosta camper (una a ridosso del centro storico, una a ridosso del centro di educazione ambientale e un’altra nella frazione di Selvalagli, a ridosso della Statale 361) per complessivi 83.000 euro, la realizzazione di un’area ginnica nei pressi del centro sportivo comunale per euro 42.000 ed infine la messa a norma dell’ostello comunale per euro 100.000: il tutto per 795.000 euro complessivi. Il secondo intervento, finanziato con ordinanza commissariale numero 8 per 835.000 euro, riguarda la riqualificazione dell’area ex casa di riposo mediante la realizzazione di cinque appartamenti per scopi turistico-culturali e sociali. "Inoltre – ha aggiunto il sindaco Botticelli – sono stati affidati anche i lavori di riqualificazione delle strade, finanziati con ordinanza commissariale numero 6 del 30 dicembre 2021 per euro 235.000: essi riguardano l’asfaltatura di quattro tratti di strada comunali, una nella frazione Collaiello, un’altra nella località Cupare e, infine, due tratti di strada nella frazione di Acquosi".