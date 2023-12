Rigenerazione urbana e recupero. Ok in giunta per l’ex arena Florida

È stato appena approvato dalla giunta il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di rigenerazione urbana per il recupero dell’ex arena Florida di Porto Potenza, dal costo complessivo di un milione e 355mila euro. Una volta finiti i lavori, l’edificio verrà poi destinato come sede per varie attività socio-culturali. "L’Amministrazione ha ritenuto importante il ruolo di quello spazio, anche in prospettiva di ciò che potrà rivestire – ha precisato il sindaco Noemi Tartabini –. Per questo abbiamo candidato l’ex Florida al bando di Rigenerazione urbana, ottenendo un finanziamento di un milione di euro attraverso un bando ministeriale e la restante somma necessaria di 355mila euro finanziata con risorse comunali. Si è provveduto, quindi, a incaricare lo studio di progettazione per la redazione del documento definitivo esecutivo. Sono stati ottenuti i pareri della Sovrintendenza regionale e nazionale e sono stati fatti incontri con le associazioni e un’assemblea pubblica per recepire le istanze delle varie realtà territoriali. A seguito dell’approvazione in giunta, l’ufficio tecnico ha provveduto a inviare il progetto alla Sua di Macerata che selezionerà la ditta per l’esecuzione dei lavori. Salvo imprevisti, in primavera si potrà avviare il cantiere". Sempre il Comune, sottolinea che si tratta di un importante intervento di ristrutturazione che prevede, prevalentemente, il rifacimento interno e la messa a norma degli impianti, con un recupero delle facciate esterne. L’ex Florida ha una superficie di due piani e una torretta, per un totale di 1.400 metri quadrati, che verranno destinati come sala convegni, mostre, rappresentazioni teatrali, concerti e incontri.