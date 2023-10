Rigoletto e L’Elisir d’amore dedicati al baritono Bruscantini

Rigoletto, sabato 16 dicembre, e L’Elisir d’amore, martedì 16 gennaio, sono i due spettacoli, al teatro Rossini, della quinta edizione di ‘Civitanova all’opera’. Si tratta di un omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini, a vent’anni dalla sua scomparsa, che fu grande interprete di tali opere. Ieri, palazzo Sforza ha ospitato la presentazione dell’iniziativa, alla presenza di organizzatori e amministratori comunali. "Ricordiamo Sesto Bruscantini – le parole del primo cittadino Fabrizio Ciarapica -, basso baritono civitanovese che ha cambiato la lirica a livello mondiale. Civitanova ha una forte tradizione lirica". I costumi, realizzati dalla Sartoria Arianna, saranno curati da Camilla Melelli, mentre il disegno luci è di Giordano Corsetti. Roberto Acquaroli si occuperà di trucco e parrucco insieme a Noura Salloum. "La regia di Rigoletto é affidata a Dejan Proshev, regista affermato a livello internazionale, mentre L’Elisir d’amore vedrà il ritorno del regista messicano Josè Medina. Sul palco un cast di voci accompagnate dall’Orchestra Sinfonica Puccini e il Coro Ventidio Basso col maestro Giovanni Farina. ’Civitanova all’opera’ impegnerà oltre cento persone, tra scenografi, l’orchestra, il coro e i registi: è una bellissima opportunità dal punto di vista lavorativo e non solo - ha spiegato il direttore artistico Alfreso Soricetti -. Le scene del Rigoletto, curate da Sauro Maurizi, sono ambientate a Palazzo Te di Mantova ed evidenziano il dualismo espresso nella storia di Amore e Psiche. Infatti, Il tema di ’Civitanova all’opera’ di quest’anno è l’amore in tutte le sue forme". "L’imminente riapertura del teatro Rossini – ha affermato Maria Luce Centioni - dopo il recente restyling, è per noi un’occasione per poter progettare un programma autunnale e invernale di spessore in un contenitore ancora più moderno". L’opera lirica è anche il preludio ad un’iniziativa che coinvolgerà le scuole: "A fine novembre - ha concluso Sorichetti - ci saranno degli incontri con lo psichiatra Massimo Bachetti e Francesca Petetta, esperta di neuroscienze".

Francesco Rossetti