Rigopiano, c’è il ricorso "Va evitata la prescrizione"

di Chiara Gabrielli

"Noi a Rigopiano abbiamo perso un figlio, in un modo assurdo. L’abbiamo perso per colpa di qualcuno. La sua morte e quella di tutti gli altri potevano essere evitate. Con il ricorso della Procura contro le assoluzioni, torna la speranza. Siamo certi che ci sarà qualche giudice che avrà il coraggio di ricercare la verità, una verità che peraltro era già emersa, è tutto agli atti. Si tratta solo di tramutare quella verità in pena, in responsabilità. Ora, però, si fissino subito le udienze, i tempi sono strettissimi". Sono le parole di Egidio Bonifazi e Paola Ferretti, genitori di Emanuele, di Pioraco, morto a 31 anni all’hotel di Rigopiano, dove lavorava come receptionist. Con lui, altre 28 persone persero la vita sotto quelle macerie, il 18 gennaio 2017: tra questi, un altro maceratese, Marco Tanda, di Castelraimondo, di appena 25 anni, che là era in vacanza con la fidanzata, Jessica Tinari, morta anche lei. La Procura di Pescara ha ora depositato l’appello contro la sentenza di primo grado sulla strage (con esito 25 assoluzioni e 5 condanne lievi): ha impugnato la decisione, emessa il 23 febbraio, relativamente a tutte le persone assolte per le quali era stata chiesta una condanna. La procura aveva chiesto 26 condanne, per un totale di 151 anni e mezzo di reclusione. Tra le assoluzioni quelle dell’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, dell’ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco e di esponenti di Regione, Provincia, Comune di Farindola e Prefettura. Le ragioni delle assoluzioni? Sono nelle motivazioni depositate dal gup Gianluca Sarandrea: un documento di 274 pagine che mette al centro l’imprevedibilità dell’evento e la non riscontrabile responsabilità degli imputati. In aula alla lettura della sentenza i familiari avevano urlato la loro rabbia. "La conclusione era assurda, inaccettabile – così i genitori di Emanuele –. Noi lotteremo fino alla fine, anche per sostenere i procuratori che ce la stanno mettendo tutta".

L’incubo più grande è la prescrizione: "Ora però vengano fissate subito le udienze", l’appello. "Non accetteremo mai la prescrizione, l’ho detto anche alla Meloni, resterebbero un paio d’anni. Sarebbe davvero la goccia che fa traboccare il vaso. Con la sentenza di primo grado è stato come dire a tutti gli amministratori ‘Fate quello che vi pare, tanto nessuno vi dirà mai niente’. Mandare un caso come questo in prescrizione sarebbe non solo la dannazione nostra ma un’ulteriore vergogna per l’Italia: sarebbe come dire che non solo non li hanno salvati, ma anche che la giustizia non è stata capace di individuare i colpevoli". Gianluca Tanda, fratello di Marco e presidente del comitato dei familiari delle vittime, spiega che apprendono la notizia con speranza, convinti che "l’impugnazione fosse inevitabile perché con un colpo di spugna inaspettato e incomprensibile è stato cancellato tutto il lavoro svolto dalla procura; giusta, perché il primo grado non ha dato assolutamente dignità e giustizia ai nostri 29 angeli, vittime innocenti di incapacità e menefreghismo; doverosa, perché auspichiamo di incontrare giudici coraggiosi, pronti a modificare la pessima pagina di storia giudiziaria scritta il 23 febbraio. Noi, pur sopravvivendo nel dolore e nel logorio dell’attesa da 6 anni e mezzo, siamo pronti a riprendere la battaglia, più determinati che mai, speranzosi nel lavoro scrupoloso dei procuratori, ai quali vanno tutta la nostra stima e il nostro sostegno".