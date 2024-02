Rigopiano, il dolore dei familiari: "La sentenza è un passo in avanti, ma così muore la prevenzione"

Otto condanne e 22 assoluzioni per la tragedia di Rigopiano. In appello, per la morte delle 29 persone sotto alla valanga che, il 18 gennaio 2017, travolse il resort, la corte dell’Aquila ha riconosciuto colpevoli anche l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, condannato a un anno e otto mesi per falso e omissione di atti di ufficio, il capo di gabinetto della Prefettura Leonardo Bianco, un anno e quattro mesi, ed Enrico Colangeli, il tecnico del Comune di Farindola che rilasciò il permesso alla ristrutturazione dell’hotel, a cui sono stati inflitti due anni e otto mesi. Confermate le condanne al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, ai due dirigenti della Provincia, Mauro Di Blasio e Paolo D’Incecco, responsabili della viabilità e pulizia della strada che conduceva all’hotel, al tecnico comunale Giuseppe Gatto e all’ex gestore dell’hotel. "Tutte le allerte sono state ignorate. Con questa sentenza muore la prevenzione in Italia", ha commentato Egidio Bonifazi, padre di Emanuele, 31enne di Pioraco che lavorava alla reception del resort spazzato via da una slavina il 18 gennaio 2017. In tutto morirono 29 persone. Dopo cinque ore di camera di consiglio, la corte di appello ha ampliato così le responsabilità per quanto avvenuto, non riconoscendo comunque l’ex prefetto colpevole delle morti. Nessuna responsabilità in capo ai funzionari della Regione, accusati per non aver mai redatto la carta sul rischio valanghe, obbligatoria per legge da 25 anni. "Siamo più soddisfatti dell’anno scorso, sta emergendo una verità un po’ più completa – ha commentato Paola Ferretti, mamma di Emanuele –. Ma resta che nessuno della Regione sia stato condannato per la mancanza della carta di localizzazione del pericolo valanghe, che poteva fare la differenza. Le cinque ore di attesa in tribunale sono state devastanti, avevo tanta paura: temevo che la sentenza di appello fosse ancora peggiore di quella di primo grado. È importante la condanna del prefetto. Questo è passo avanti, tuttavia non è ancora la piena verità". "Da questa condanna si desume che il prefetto non ha fatto il suo dovere – aggiunge Luca Tanda, fratello di Marco, il pilota 25enne di Castelraimondo che a Rigopiano era in vacanza –. Questo processo non riguarda solo questo episodio, per questo andiamo avanti con il coordinamento nazionale che riunisce i familiari delle vittime del Vajont, del ponte Morandi, della scuola di San Giuliano. Siamo tanti, motivati a cambiare le cose e realizzare la frase che scriviamo nei nostri striscioni: mai più, non vogliamo più stragi come quelle che abbiamo passato noi".