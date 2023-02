Rigopiano, l’ira dei familiari per le assoluzioni "Una vergogna, li hanno uccisi un’altra volta"

di Chiara Gabrielli Venticinque assoluzioni e cinque condanne lievi. Tutto avrebbero immaginato i famigliari delle vittime di Rigopiano tranne un epilogo di questo tipo. E invece, la sentenza di primo grado al tribunale di Pescara scende su di loro come una doccia gelata intorno alle 17 di ieri, portando con sé malori, proteste, lacrime, grida di dolore tra i parenti in aula. "Vergogna – urlano ai giudici, che vengono scortati fuori da un cordone di polizia –, oggi, qui, è morto lo Stato italiano. Se tutti sono assolti, per colpa di chi sono morti i nostri figli?". Sono trascorsi sei anni e un mese dalla strage nel resort di lusso che provocò 29 morti, tra loro due maceratesi, Emanuele Bonifazi, 31 anni, di Pioraco, che nell’hotel lavorava come receptionist, e Marco Tanda, 25 anni, di Castelraimondo, pilota Ryanair, che a Rigopiano era andato a trascorrere qualche giorno di vacanza con la fidanzata, Jessica Tinari, anche lei rimasta uccisa sotto quelle macerie. "Un disastro, un disastro totale. Quasi tutti assolti. È come se ce lo avessero ammazzato una seconda volta – il primo commento di Egidio e Paola Ferretti, genitori di Emanuele, la voce strozzata dal pianto sul piazzale del tribunale –. Torniamo...