Rigopiano, sentenza in Cassazione. Appello bis per sei dirigenti: "Ora andiamo avanti fiduciosi"

"Per la prima volta siamo usciti con le lacrime di gioia. Finalmente la verità sta venendo fuori. Il sorriso di Emanuele non si è spento, lo hanno spento, ecco perché lotteremo fino alla fine per dargli la giustizia che merita". Con queste parole Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, il 31enne receptionist originario di Pioraco che ha perso la vita nella tragedia dell’hotel Rigopiano il 18 gennaio 2017, quando una valanga l’ha travolto in seguito insieme con altre 28 persone, dopo l’attesa sentenza della Corte di Cassazione. In quel maledetto resort c’era anche un altro maceratese, Marco Tanda, 25enne di Castelraimondo, pilota Ryanair, insieme alla sua fidanzata Jessica Tinari.

I familiari delle vittime hanno assistito ieri pomeriggio alla lettura della sentenza della Suprema Corte nell’Aula Magna del secondo piano a Roma. Appello bis a Perugia per i sei dirigenti della Regione Abruzzo all’epoca della strage, per disastro colposo ed omicidio colposo plurimo. Erano stati assolti nei due precedenti gradi di giudizio. Si tratta di Carlo Giovani, Carlo Visca, Pierluigi Caputo, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio e Vincenzo Antenucci. Processo bis anche per l’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta per omicidio colposo aggravato e lesioni colpose aggravate. Annullamento delle condanne con rinvio anche per i dirigenti della Provincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio e per il tecnico comunale di Farindola Enrico Colangeli. Questa la decisione presa dai giudici della Cassazione. L’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo è stato invece condannato in via definitiva a un anno e otto mesi di reclusione per rifiuto di atti di ufficio e falso. Confermata inoltre la condanna all’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso.

Le richieste fatte dal procuratore generale il 27 novembre dunque sono state accolte solo in parte. In aula aveva chiesto un nuovo processo per l’ex prefetto ampliando le accuse (concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio) e anche l’annullamento delle sei assoluzioni per disastro colposo ed omicidio colposo plurimo. Aveva inoltre chiesto il processo per disastro colposo anche all’indirizzo del sindaco Ilario Lacchetta.

"Siamo soddisfatti – ha dichiarato Gianluca Tanda, fratello di Marco Tanda, pilota Ryanair di Castelraimondo e presidente del "Comitato Vittime di Rigopiano" –. Puntavamo molto alla Regione perché per noi è una parte importante del processo. Adesso fiduciosi andiamo a Perugia, pronti a combattere ancora". "Rivalutare a Perugia in un nuovo processo di appello il disastro colposo, senza il rischio della prescrizione, per noi è una grossa cosa", ha aggiunto Alessandro Casoni, legale della famiglia di Emanuele Bonifazi.