Rigopiano, sette anni dopo: "Tornare lassù è devastante, lottiamo per avere giustizia"

"Dopo sette anni è sempre devastante tornare a Rigopiano. Quest’anno poi è stato ancora più emozionante perché ci hanno permesso di entrare nel sito dell’albergo, per celebrare la messa. È stato come essere vicino a loro". Paola Ferretti, la mamma di Emanuele Bonifazi, una delle vittime della tragedia del resort abruzzese, racconta così la cerimonia con cui, da sette anni, i familiari rendono un omaggio di preghiera, affetto e dolore ai congiunti travolti dalla valanga e da una serie di errori di chi avrebbe dovuto dare l’allarme. In quella tragedia, morirono 29 persone.

"Come ogni anno, per noi la cerimonia è sempre commovente – commenta anche Gianluca Tanda, fratello di Marco, 25enne pilota di Castelraimondo che era in vacanza sul Gran Sasso con la fidanzata –. Ora aspettiamo la sentenza della corte d’appello. Confidiamo nella giustizia, qualcosa deve cambiare perché possiamo venire qui a Rigopiano e possiamo dire che la loro morte è servita a qualcosa. Almeno durante la prossima commemorazione penseremo solo a loro senza paure, senza ansie. Mercoledì eravamo a L’Aquila, poi a Rigopiano, è massacrante anche a livello fisico, oltre che morale. Quando siamo a Rigopiano la rabbia passa, invece ce n’è tanta quando riviviamo la vicenda in tribunale, al processo, e vediamo quanta negligenza, quante cose non hanno funzionato a tutti i livelli. Oggi tutto funziona, perché Rigopiano ha insegnato qualcosa, almeno a stare attenti. Noi abbiamo avuto le istituzioni vicine, ci abbiamo sempre creduto, vanno punite quelle che sbagliano a danno di tutti noi". "La cerimonia è stata molto forte questa volta – prosegue Paola Ferretti, la mamma di Emanuele Bonifazi, 31enne di Pioraco che lavorava come receptionist nel resort –. Non c’era neve, solo il vento forte ma siamo potuti salire. In questi sette anni ho scoperto la forza. Sapevo di essere forte, me lo hanno insegnato da piccola, ma non così tanto. Ho la forza che mi dà Emanuele, e poi l’altro figlio, la nipotina e poi il nipotino che sta per nascere. E poi mi dà forza il bisogno di giustizia per Emanuele e tutte le altre vittime".

"Questo – prosegue – ha dato a tutti noi la forza di lottare e andare avanti anche quando ci siamo sentiti traditi e abbandonati. Aspettiamo la fine del processo in appello, che è una tortura anche perché c’è di mezzo la distanza, e poi andare in aula e sentire le difese, legittime certo, ma che per noi sono pesanti. È difficile l’attesa di questa sentenza. Noi non possiamo perdere la fiducia, ma abbiamo tanta paura, lo confesso. Ma quello che uscirà da questo processo non riguarderà solo noi, ma il futuro dell’Italia. Il nostro "mai più" è questo, queste tragedie non devono più accedere, ma se non viene punito in modo adeguato chi sbaglia accadranno ancora, e tutti si sentiranno di poter amministrare con superficialità e pressapochismo".