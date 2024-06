Tragedia di Rigopiano: sit-in davanti al tribunale per il ricorso in Cassazione

Macerata, 3 giugno 2024 – Un sit-in pacifico davanti al tribunale dell’Aquila. Così i familiari delle vittime di Rigopiano hanno deciso di manifestare, sabato prossimo, per sollecitare la procura generale a ricorrere in Cassazione contro la sentenza di appello. “La verità deve venire fuori” dice Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, 31enne di Pioraco addetto alla reception del resort, una delle 29 vittime della valanga che travolse l’hotel il 18 gennaio 2017. A Rigopiano, in vacanza, c’era anche Marco Tanda, pilota 25enne di Castelraimondo.

La corte d’appello dell’Aquila il 14 febbraio ha emesso otto condanne e 22 assoluzioni. Con il rito abbreviato, l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo è stato condannato a un anno e otto mesi per falso e omissione di atti di ufficio, il capo di gabinetto della Prefettura Leonardo Bianco a un anno e quattro mesi, Enrico Colangeli, il tecnico del Comune di Farindola che rilasciò il permesso alla ristrutturazione dell’hotel, e il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, a due anni e otto mesi, i dirigenti della Provincia Mauro Di Blasio e Paolo D’Incecco, responsabili della viabilità della strada per l’hotel, a tre anni e quattro mesi, il tecnico comunale Giuseppe Gatto e l’ex gestore dell’hotel, Bruno Di Tommaso, a sei mesi. Escluso il reato di disastro colposo: la valanga è stata ritenuta un evento imprevedibile.

Dopo la pubblicazione delle 600 pagine di motivazioni della sentenza, il 3 maggio, i familiari hanno atteso il ricorso in Cassazione della procura generale. Non avendo notizie, il 27 maggio il Comitato delle vittime ha inviato una Pec al procuratore. “Non siamo in grado di entrare nei tecnicismi – hanno scritto –, ma siamo convinti e fiduciosi che un terzo grado di giudizio possa chiarire meglio quanto accaduto a Rigopiano quel maledetto 18 gennaio 2017, e nei periodi anteriori alla valanga. Desidereremmo che nel prossimo futuro ogni cittadino sia convinto che sia stata scandagliata ogni angolatura della vicenda che ci ha sconvolto la vita”.

“Non avendo avuto risposta – racconta Paola Ferretti – abbiamo pensato a una manifestazione all’Aquila, sabato alle 10.30. Vogliamo che sia fatta luce su tutte le dinamiche che hanno causato la morte dei nostri cari e dar loro la piena giustizia che meritano. Non si tratterà di una protesta, perché la decisione del ricorso spetta al procuratore, bensì di una manifestazione del nostro accorato desiderio e bisogno di verità e giustizia. Sarebbe assurdo non provare fino alla fine per fare giustizia su un disastro di queste proporzioni”. La manifestazione sarà annullata qualora arrivassero notizie confortanti.

Dal deposito delle motivazioni, ci sono due mesi per il ricorso. “Secondo noi non è emersa ancora tutta la verità – insiste Ferretti –. Speriamo ancora che si possa scrivere una pagina di giustizia come si deve. Di sicuro i condannati ricorreranno in Cassazione, perché non dovremmo esserci anche noi in quel giudizio? A Rigopiano sono morte 29 persone, si deve fare tutto il possibile per scoprire perché sia successa quella tragedia”.