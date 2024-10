Rigori fatali per il Matelica, fa festa l’Osimana

2

OSIMANA

0

4-5 dopo i calci di rigore

: Ginestra, Rosolani, Wahi (29’st Merli), Aquila (24’ st Zappasodi), Lucarini, Gabrielli (40’ st Gashi), Giovannini, Gabrielli, Bagnolo, Antonioni, Veneroso, Strupsceki. All. Santoni.

OSIMANA: Cingolani, Marchesini (10’ st Falcioni), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Bellucci, Bugaro, Fermani, Gigli, Buonaventura (33’ st Minnozzi), Alessandroni (10’ st Mafei). All. Labriola.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Reti: 40’ Veneroso, 1’ st Bagnolo.

Note: la sequenza dei calci di rigore: Strupsceki (M) parato, Minnozzi (O) gol, Antonioni (M) gol, Mafei (O) parato, Bagnolo (M) gol, Bugaro (O) gol, Lucarini (M) gol, Gigli (O) gol, Veneroso (M) parato, Bellucci (O) fuori, Giovannini (M) gol, Calvigioni (O) gol, Merli (M) parato, Fermani (O) gol.

Sono stati necessari i rigori a oltranza (sette penalty calciati dalle due squadre) per emettere il verdetto di Coppa: supera il turno l’Osimana, esce a testa alta il Matelica. La formazione di Santoni gioca una splendida partita e, con due reti a cavallo di fine primo tempo - inizio ripresa, riesce a pareggiare la sconfitta che aveva patito all’andata. Al triplice fischio del direttore di gara, visto l’equilibrio nel punteggio, le due compagini si sono portate sul dischetto per la lotteria dei rigori. Niente tempi supplementari. Ginestra ne para uno, poi ipnotizza Bellucci che conclude sul fondo, ma gli specialisti dell’Osimana mantengono il sangue freddo fino in fondo ed esultano al gol di Fermani. Si ferma qui il cammino del Matelica in Coppa. Ora testa solo al campionato: domenica arriva l’Urbania. Contro l’Osimana, mister Santoni ha lasciato in tribuna Iori e Frulla, dando spazio alle seconde linee. Dopo un palo colpito dall’ex Bugaro su punizione (35’) è Veneroso a sbloccare il punteggio sugli sviluppi di un corner propiziato da Antonioni con una splendida conclusione che era stata deviata da Cingolani. Poi al primo minuto del secondo tempo show di Strupsceki e assist vellutato per Bagnolo che segna il suo primo gol in maglia biancorossa.

m. g.