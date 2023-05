"Rilanciare il territorio partendo dai servizi"

Domenica e lunedì San Ginesio è chiamata al voto. La sfida è tra il sindaco uscente Giuliano Ciabocco e Nicola Ferranti. "Ho 35 anni, tutti vissuti a San Ginesio – si presenta quest’ultimo –. Inizio a lavorare all’età di 18 subentrando nell’attività di famiglia con la mia azienda; attualmente ho appena concluso un’esperienza come operaio qualificato nel mondo edile. L’esperienza che mi ha permesso di approfondire la macchina amministrativa è stata aver lavorato nell’ufficio comunale che si occupa di Cas a San Ginesio per quasi due anni. Sono sempre stato attivo in diverse realtà associative, come ad esempio la ProPasso, l’organizzazione del Palio e la Protezione civile". A sostenere Ferranti, la lista civica "San Ginesio Comunità Condivisa", formata da Loredana Nardi, Francesco Maria Compagnucci, Marco Scagnetti, Ester Merelli, Moreno Fortunati, Greta Gatti, Gabriella Sclavi, Daniele Francia e Alessia Bracci.

Ferranti, perché ha deciso di scendere in campo – per la prima volta – alle amministrative del suo paese?

"Ho voluto rendere ancora più concreto il mio impegno per il territorio di San Ginesio: vorrei un paese diverso e solo impegnandoci in prima persona, possiamo cercare di cambiare le cose".

Il programma in pillole.

"Con tutto il gruppo "Comunità Condivisa" pensiamo che per rilanciare il territorio bisogna ripartire dai servizi per i cittadini: bisogna rendere San Ginesio un luogo in cui poter scegliere di continuare a vivere. Non tralasciando poi le sinergie con i Comuni che ci circondano. E il turismo che sia parte integrante del progetto da portare avanti, non solo l’unico obiettivo".

Qual è la formula per il rilancio di San Ginesio sul fronte turistico?

"Negli ultimi anni abbiamo visto una promozione turistica in cui sono state investite moltissime risorse, ma che non ha portato a San Ginesio un ritorno adeguato: occorre capire che siamo circondati da un territorio che deve necessariamente unire le forze con gli altri Comuni per offrire una proposta turistica completa, diversificata e sostenibile".

Cosa risponde a chi le dice di "non avere abbastanza esperienza"?

"Per amministrare bene un paese bisogna conoscerne il territorio, viverlo e saper individuare oggettivamente punti di forza e criticità. L’impegno mio e di tutta la squadra nelle tante associazioni cittadine ci ha permesso di avere esperienza diretta di tutto questo e, unito alle competenze di ciascuno, pensiamo sia ’l’esperienza’ necessaria di cui abbiamo bisogno".