Rilanciare il turismo nel cratere: "Fondamentale per la ripartenza"

Rilanciare il turismo nelle aree colpite dal sisma. Questo l’obiettivo dell’incontro svoltosi nella sede di Macerata di Confcommercio Marche Centrali, tra il senatore Guido Castelli, commissario del Governo per la ricostruzione, e i rappresentanti di Federalberghi e Confcommercio. Un’occasione per approfondire i dettagli del Decreto "Ricostruzione" e valutare gli interventi utili per accelerare la ripresa dei territori. "Il settore turistico - ricettivo è fondamentale per la ricostruzione e la ripartenza delle aree colpite dal sisma. Con il decreto "Ricostruzione" il Parlamento ha voluto sciogliere uno dei nodi che bloccava la prospettiva di ripresa per tanti albergatori che hanno subito danni a causa del terremoto e della crisi", ha detto Castelli. Il Commissario ha quindi evidenziato una delle misure più significative: "La sterilizzazione dell’Iva permetterà alle imprese, bloccate dall’impossibilità di anticipare l’imposta, di ripartire e di velocizzare gli interventi di ricostruzione". "E’ stato un incontro molto importante – afferma Massimiliano Polacco direttore generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali – che ci permette di entrare nel merito di questa misura così importante, da noi fortemente voluta, e di lavorare per dare impulso all’economia: il turismo può costituire il fattore decisivo di ripartenza". Molti i temi emersi, in particolare quello dell’attrattività complessiva del territorio. Oltre a Polacco, all’incontro hanno partecipato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi Nazionale, Emiliano Pigliapoco, presidente Federalberghi Marche, Fabrizio Chinzari, direttore Confcommercio Federalberghi Rieti, Vincenzo Bianconi, vice presidente di Federalberghi Confcommercio Umbria, e Damocle Magrelli, presidente provinciale Federalberghi Perugia. E, poi, Luca Giustozzi, presidente Federalberghi della provincia di Macerata, e Francesco Ferranti consigliere con ‘delega al sisma’ di Federalberghi provincia di Macerata.

f. v.