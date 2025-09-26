"Rilanciare la redditività nell’agricoltura superando la frammentazione del settore"

Corridonia, 26 settembre 2025 - “Ci saremmo aspettati, come settore della cooperazione, una Pac (Politica agricola comune) maggiormente orientata all’innovazione, al sostegno agli investimenti e alla competitività dell’agricoltura europea, attraverso misure di sostegno e incentivi a percorsi di aggregazione in un quadro attento alla sostenibilità ambientale. Nulla di tutto questo. Auspichiamo che la proposta possa essere profondamente rivista”. Sono state le parole del presidente Confcooperative Fedagripesca Marche Francesco Torriani al convegno organizzato da Confcooperative Fedagrimarche “Coltivare il domani: Sostenibilità e redditività nell’agricoltura”, che si è tenuto all’Hotel Grassetti di Corridonia. “In merito alla Pac post 2007 – ha dichiarato il Presidente Torriani - , l’Europa non può permettersi di rinunciare a una politica agricola comunitaria. La proposta della commissione rischia invece di smantellare il principale pilastro della casa comune dell’Unione. L’inserimento delle risorse agricole in un fondo unico segna la fine di una politica agricola comune e prevede anche una riduzione delle risorse dedicate”. In un recente report presentato da Ismea sulla produzione agroalimentare italiana 2024, emerge che su 100 euro di spesa di un consumatore italiano solo 20 euro vanno mediamente all’agricoltura (dato tra l’altro in calo rispetto gli anni precedenti…), ma tolti i costi di produzione rimane un margine operativo di 5/6 euro per il fresco e 1,5/2 euro per le produzioni trasformate. “La questione centrale – prosegue il presidente Torriani - è affrontare il tema della distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare in maniera realistica, senza demagogia, cercando di risolvere da un lato le criticità strutturali dell’agricoltura e dall’altro lato prendere atto di alcune dinamiche che esistono nel mercato”. Secondo l’associazione, la prima problematica da affrontare è la frammentazione dell’agricoltura italiana. “Penso ad esempio – ha aggiunto - ai seminativi che nelle Marche pesano per oltre il 75% della Sau (Superficie agricola utilizzata) regionale: è evidente che vanno incentivate le forme di aggregazione”. “Come produttori agricoli, - ha concluso Torriani - dobbiamo spostare l’attenzione sulla trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti e quindi investire in filiere in grado di integrare queste fasi e migliorare la distribuzione del valore con realismo. In tutto questo la cooperazione ha l’opportunità di svolgere un ruolo strategico che la politica agricola dovrebbe incentivare con interventi adeguati”. Al convegno sono intervenuti Barbara Minisci e Gian Ludovico Ceccaroni, funzionari Confcooperative Fedagripesca Nazionale, e Mauro Scattolini, direttore di Confcooperative Marche.