"Rilanciare le montagne del cratere valorizzando i rifugi escursionistici"

VISSO

Rilanciare le montagne del cratere anche attraverso la valorizzazione dei rifugi escursionistici. È quanto emerso all’incontro di ieri pomeriggio, nella sede del Parco dei Sibillini a Visso, dove sono intervenuti il governatore Francesco Acquaroli, il commissario Guido Castelli, il direttore Usr Marco Trovarelli, il presidente del Parco Andrea Spaterna e il vice Alessandro Gentilucci (sindaco di Pieve Torina). Al centro, i rifugi di Cupi, a Visso, e Tribbio 2, a Fiastra, danneggiati dal terremoto, che saranno oggetto di un importante lavoro di riparazione. Interventi che vedranno il settore ordinanze speciali dell’Usr nelle vesti di soggetto attuatore. I costi indicativi sono stimati in 2.015.000 euro per Cupi; è nella fase di affidamento della progettazione (le somme dovranno essere confermate o rivalutate in sede di approvazione dei progetti definitivi). Il rifugio di Tribbio, invece, è stato inserito nel programma straordinario di rigenerazione urbana per un importo di 1.500.000 euro. "Stiano lavorando per promuovere in maniera integrata e destagionalizzata la regione, che ha tanto da offrire in tutte le stagioni e questi territori ne sono testimonianza – ha detto Acquaroli –. Per questo stiamo lavorando per implementare anche i collegamenti; tra tutti procede il lavoro per la Pedemontana, che sta arrivando a cantiere in alcuni tratti del tratto sud finanziato con il Pnrr Sisma e procede il completamento da Matelica Castelraimondo fino a Camerino e Muccia". "Con l’avvio delle procedure per la riqualificazione di questi rifugi, segniamo un altro passo avanti per il rilancio dei territori montani – ha aggiunto Castelli –. Gli interventi fanno parte della ricettività del Grande Anello dei Sibillini, percorso di grande valore naturalistico e culturale che conta in tutto otto rifugi, alcuni in corso di sistemazione dopo il sisma". Trovarelli ha annunciato un dibattito alla presenza dei tecnici coinvolti. Presenti anche il vescovo Francesco Massara e il sindaco di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi.

Lucia Gentili