Rilancio dell’area del cratere Arrivano nuovi finanziamenti

Dal "MaMa Tourism Rebuild", con Macerata come Comune capofila per interventi di digitalizzazione tramite la creazione di una piattaforma che possa ospitare circa 1.400 strutture turistiche, fino a "Le Sibille del borgo" per trasformare Sarnano in "wedding destination", tanti sono i progetti della nostra provincia, presentati da enti pubblici e da privati, ammessi a finanziamento per il rilancio economico e sociale dell’area del cratere. Giovedì la cabina di coordinamento, presieduta dal commissario Guido Castelli, ha approvato le prime graduatorie NextAppennino, dedicate alle misure B del Pnc Piano nazionale complementare al Pnrr. L’obiettivo di NextAppennino è sostenere le imprese, incentivare l’innovazione nelle pmi, immettere risorse nella cultura, nel turismo e nel terzo settore, finanziare piattaforme di trasformazione tecnologica. Ad esempio, per l’ordinanza 44, il Comune di Macerata si è aggiudicato un finanziamento di 2 milioni e mezzo con il progetto "MaMa Tourism Rebuild" che rivolge una particolare attenzione agli aspetti del turismo inclusivo, sportivo e dell’accessibilità. "Prevede un’area di intervento che ricade nei 44 Comuni del cratere e lo sviluppo di un progetto sinergico che ha messo in campo varie professionalità e il nostro attaccamento al territorio", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. Hanno avuto l’ok al finanziamento anche altri progetti, dei Comuni di San Severino, Fiastra, San Ginesio, Belforte, Tolentino, dall’unione montana Potenza Esino Musone e dall’unione montana Marca di Camerino, dalla stessa città ducale, Sarnano, Serravalle di Chienti, Loro Piceno, Fiuminata, Urbisaglia, dalla Provincia, Treia, Corridonia, Esanatoglia, Valfornace, Cingoli, Mogliano ed altri. Invece, per l’ordinanza 45, in prima posizione nelle Marche ci sono "Le Sibille del borgo" (importo di circa 640mila euro), ovvero le imprenditrici Emanuela Leli e Brunella Trisciani che vogliono far diventare il centro storico di Sarnano una destinazione per matrimoni e cerimonie, con la riapertura di dimore antiche, taverne e botteghe in una visione 4.0, tra eventi culturali, aggregativi e location da favola. Nella stessa graduatoria troviamo anche società Hector di Loro Piceno, la società Sportlab di Macerata, Tenuta Piano di Rustano a Castelraimondo e tante altre. Anche nelle ordinanze 46 e 47 compaiono progetti di realtà territoriali, come, solo per citarne alcune, l’Arci comitato provinciale e la Croce Rossa Macerata o l’Anffas Sibillini di San Ginesio e il Cus di Camerino.

Lucia Gentili