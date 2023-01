"Rilancio e non solo ricostruzione"

"La sostituzione di Legnini con Castelli è l’autoritarismo di una parte politica che vede del buono solo in se stessa". È il commento senza mezzi termini di Serena Cavalletti, coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana, sul cambio di guardia tra Giovanni Legnini e il senatore Guido Castelli come commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia. "Se un coro di sindache e sindaci si era levato – prosegue Cavalletti -, unitamente al comitato di Arquata, e persino il vescovo di Norcia affinché la ricostruzione non subisse un ulteriore passaggio di mano, non c’è altra spiegazione. Un’incoscienza in un momento come questo, di vulnerabilità assoluta, nel quale molti cantieri hanno aperto ma altri devono ancora terminare l’iter perché i preventivi richiesti non sono più validi, a causa dei costi dei materiali e del lavoro che lievitano e indisponibilità delle ditte impegnate nel 110. Le nostre comunità meritano un sistema di vigilanza serio, tecnico e non soggetto a giochi di potere. Legnini almeno ha lavorato, anche se la situazione venutasi a creare nei primi anni sembra irrimediabile: le manifestazioni d’interesse coprono solo una percentuale (in alcuni casi minima) di edifici lesionati per cui i paesi interessati resteranno comunque feriti e non solo dal lato edilizio, l’abbandono non perdona". La coordinatrice passa quindi al neo commissario. "Adesso da Castelli, emanazione di una parte politica che detiene il governo regionale e nazionale, ci aspettiamo non solo ricostruzione, ma anche piani integrati di rilancio dell’entroterra – conclude -. Se non verranno predisposti, se falliranno, se le cose andranno male, se non ci saranno investimenti, la colpa non potrà più essere di capri espiatori (immigrati o amenità dispensate in questi anni), ma solo e soltanto delle scelte che queste destre avranno fatto".