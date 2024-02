Rilievi dell’archivio nazionale di tutti i numeri civici cittadini

A partire dalla prossima settimana, cominceranno nel centro di Porto Recanati i rilievi dell’archivio nazionale dei numeri civici. Ne dà notizia il sindaco Andrea Michelini, tramite un post su Facebook. "Il Comune, per perfezionare e implementare l’archivio nazionale dei numerici civici, nato dalla collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Istat e Anci, ha dato incarico a una ditta esterna di procedere ai rilievi anagrafici di tutti i numeri civici e alla revisione del grafo stradale – scrive Michelini –. L’incarico, già iniziato a fine 2023 con i necessari sopralluoghi, ora entra nel vivo delle attività e, dalla prossima settimana, quattro diversi rilevatori, tutti muniti di cartellino identificativo, inizieranno a girare con i loro tablet le nostre strade". Al contempo, precisa sempre il primo cittadino, "nessuno degli incaricati chiederà di entrare nei vari immobili, ma si limiterà semplicemente a verificare la corrispondenza di tutti i dati anagrafici e dei numeri civici. L’operazione avrà inizio da corso Matteotti e sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi della stessa. La loro presenza – assicura Michelini – è stata debitamente comunicata alla stazione dei carabinieri e alla polizia locale. Per qualsiasi dubbio in esito alle verifiche che verranno effettuate, vi invitiamo a contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico (0717599722) o l’ufficio Anagrafe (0717599723)".