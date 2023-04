"Rimaniamo civici, no a Troiani e compagnia"

di Francesco Rossetti

"Restiamo nella nostra civica e ne facciamo una fondazione: impossibile immaginarci insieme con Fausto Troiani e company. Auguri a chi é andato in Fratelli d’Italia: che portino avanti gli ideali di una destra liberale. Ma noi restiamo all’opposizione". Silvia Squadroni, leader di SiAmo Civitanova, traccia percorsi presenti e futuri della sua lista, che insieme alla collega Lavinia Bianchi, rappresenta in consiglio comunale tra i banchi della minoranza. E così, nonostante l’adesione di alcuni vecchi compagni di viaggio come Andrea Doria, Alice Pennesi e Vittorio Taffoni a Fratelli d’Italia, la rotta indicata dalla Squadroni resta quella del civismo e dell’opposizione all’attuale governo della città: "Proseguiamo con il percorso indicato già a dicembre. Un laboratorio politico – illustra –, che porti alla trasformazione della lista in una fondazione. Non ci interessano le poltrone ma un metodo nuovo, basato sull’approfondimento dei temi e sulla trasparenza". Quindi, al momento, nessun passaggio in Fratelli d’Italia? "Al momento? No, mai – dice con chiarezza –. Io e Bianchi non abbiamo partecipato a nessun tesseramento di Fratelli d’Italia. Fin quando, in questa maggioranza, continuerà ad esserci una componente velenosa come il gruppo di Vince Civitanova, noi non potremo esserci. Piuttosto, restiamo uniti in un percorso di opposizione all’urbanistica, che è il fanalino di coda della città, iniziato con gli altri colleghi della minoranza come Francesco Micucci". E su chi ha fatto le valigie tranquillizza: "Chi sta in una lista civica ed entra in un partito è legittimato. Ricordo che stiamo parlando di alcune unità, un numero direi irrisorio, rispetto alle circa quaranta persone che alle scorse comunali si sono candidate nelle due liste, SiAmo Civitanova e Fare Civitanova". Secondo l’ex candidata sindaca, le esperienze che non hanno un colore contengono varie sensibilità politiche e quindi è lecito aspettarsi passaggi verso altri lidi. "Quando sono scesa in campo – ricorda – ho detto che il nostro sarebbe stato un progetto né di destra né di sinistra, ma appunto civico. Posso assicurare che al nostro interno ci sono esponenti di entrambe le culture politiche".